Poglejte, kaj so potegnili iz Blejskega jezera (FOTO)

Društvo za podvodne dejavnosti Bled (DPD Bled) je pod okriljem Slovenske potapljaške zveze in v sodelovanju z Ribiško družino Bled, Občino Bled in Infrastrukturo Bled izvedlo zdaj že tradicionalno 28. čistilno akcijo Blejskega jezera in njegove okolice. Skupaj s prostovoljci so Blejsko jezero in njegovo okolico očistili za približno pol tone odpadkov.Več kot 50 prostovoljcev, med katerimi so bili tudi blejski župan, igralec in televizijski voditelj, nekdanji okoljski ministeriniz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je jezero in njegovo okolico očistilo za približno pol tone odpadkov, med katerimi so se znašli tudi prometni znaki, gume in kolesa, hkrati pa so iz jezera odstranjevali invazivno tujerodno školjko potujočo trikotničarko.Akcijo je v okviru svojega projekta Razmišljaj EKOlogično že tretjič podprlo podjetje Spar Slovenija.