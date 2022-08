Poglejte, kaj so počeli slovenski policisti: včasih ne gre vse po načrtih (FOTO)

Slovenski policisti so 24 ur na dan na voljo državljanom in skrbijo za varnost. Na pomoč pa priskočijo tudi v nekoliko nevsakdanjih situacijah. Tako so posredovali, ko so se na cestišču znašla drva.

»Včasih v prometu ne gre vse po načrtih ... takrat moramo na pomoč priskočiti tudi policisti in narediti cesto spet prevozno,« so zapisali in objavili fotografijo, na kateri so poprijeli za lopate in počistili cestišče.