Poglejte, kaj se mora zgoditi, da bomo lahko prehajali občinske meje

Dosežena morata biti oba markerja

sprostili vrtci in šole za učence prve triade po programu C,

nujne laboratorijske vaje za študente,

odprli se bodo muzeji, knjižnice, galerije,

možne bodo brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba in vadba družin,

odprle se bodo avtomehanične in podobne servisne dejavnosti,

odprla se bodo smučišča,

odprle se bodo nekatere trgovine.

Načrt sproščanja ukrepov, ki ga je vlada predstavila januarja 2021. FOTO: Vlada

sprostili preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C,

na fakultetah bodo možni izpiti in seminarji do 10 ljudi,

odprlo nekatere ostale servisne dejavnosti,

odprtje trgovin,

zbiranje do 10 oseb,

obravnavala se bo prepoved prehoda občinskih meja.

sprostili ostali razredi srednjih šol,

stekel bo pouk na fakultetah,

odprli se bodo dijaški in študentski domovi za vse,

odprle se bodo preostale servisne dejavnosti,

odpravi se prepoved gibanja v nočnem času v vsej državi.

Vlada je na četrtkovi seji načrt sproščanja ukrepov, prvič predstavljen decembra lani, za leto 2021 dopolnila in spremenila. Podobno kot prvotni načrt tudi posodobljeni vključuje dva kriterija; sedemdnevno povprečje novih potrjenih okužb in število pacientov na covidnih oddelkih v bolnišnicah. Kakšno je stanje v državi oz. ali so doseženi kateri izmed pogojev za sproščanje ukrepov, bo vlada ugotavljala vsako sredo, prvič bo to 13. januarja. Prvi datum, ko bi se morebiti lahko sprostilo ukrepe, je 18. januar, so pojasnili na novinarski konferenci, na kateri so premier Janez Janša, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in obrambni minister Matej Tonin predstavili strategijo za naprej Janša je napovedal, da se bo ob izboljševanju epidemiološke slike prešlo na sproščanje v regijskem okviru: »Ko bomo kot država v celoti dosegli določene markerje, ki bodo omogočili, da nekatere stvari sprostimo v regijah, ki so epidemiološko najboljše.«Vlada je v četrtek podaljšala do sedaj veljavne ukrepe ob nekaterih spremembah (npr. ustavitev žičniških naprav). Trenutno je glede na petbarvni semafor v Sloveniji v veljavi stanje oz. ukrepi sseznama: sedemdnevno povprečje okužb je višje od 1350 primerov na dan, v bolnišnicah je sicer manj kot 1200 pacientov s covidom, a kot je poudaril Janša, morata biti za sproščanje izpolnjena oba pogoja na nacionalni ravni. Če bosta izpolnjena oba pogoja na ravni države, potem bo vlada ob sredah tehtala kriterije po regijah. Morebitne spremembe bi bile nato v veljavi od naslednjega ponedeljka. »Da ne bi prepogosto prihajalo do tega, da bi bilo nekaj en teden odprto in drug teden zaprto, je na nacionalni ravni varovalka obeh markerjev, na podlagi tega se vidi trend. Ko se doseže te markerje na državni ravni, se lahko preide na regionalno,« je pojasnil Janša.Ukrepi zdela seznama se bodo lahko začeli (po regijah) sproščati, ko bo sedemdnevno povprečje novih okužb padlo po 1350 in bo v bolnišnicah manj kot 1200 pacientov s covidom. Ko se bo to zgodilo, se bodo ob upoštevanju navodil NIJZ:Ukrepi zdela seznama se bodo lahko začeli (po regijah) sproščati, ko bo sedemdnevno povprečje novih okužb padlo po 1000 in bo v bolnišnicah manj kot 1000 pacientov s covidom. Ko se bo to zgodilo, se bodo ob upoštevanju navodil NIJZ:Ukrepi zdela seznama se bodo lahko začeli (po regijah) sproščati, ko bo sedemdnevno povprečje novih okužb padlo po 600 in bo v bolnišnicah manj kot 500 pacientov s covidom. Ko se bo to zgodilo, se bodo:In kdaj bomo skoraj svobodno zadihali? Zeleni seznam, ko bodo odpravljene omejitve v vsej državi, še vedno pa bodo veljali splošni higienski ukrepi, bari in diskoteke pa bodo še vedno zaprti, bomo dosegli, ko bo sedemdnevno povprečje novih okužb padlo po 300.