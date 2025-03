Poglejte, kaj se dogaja sredi Ljubljane: pozivajo miru in proti oboroževanju (VIDEO)

Na Prešernovem trgu v Ljubljani poteka shod proti oboroževanju in za mir.

»Od vlade, državnega zbora in predsednice države zahtevamo odločno mirovno politiko!« so v pisnem vabilu na shod pozvali v Civilni koaliciji za mir in proti oboroževanju, ki sodeluje z iniciativo Glas ljudstva. »Ostro nasprotujemo povečevanju porabe za orožje in nikakor ne pristajamo, da bi se z našo vojsko in orožjem podpiralo ekonomsko-politične obračune svetovnih velesil.« Ob tem dodajajo: »Vse zgodovinske izkušnje kažejo, da nam bo točno ta retorika prej ali slej prinesla tudi nove množice mrtvih na frontnih linijah. Evropa trenutno načrtuje oboroževanje brez sleherne javne razprave, brez demokratičnih procesov, kakor da gre za nekaj povsem 'samoumevnega' in 'neizogibnega'.«