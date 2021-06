Poglejte, kaj se bo poleti dogajalo na naših cestah

Dars tudi letos poleti načrtuje obnovo več avtocestnih odsekov in hitrih cest. Pred tednom dni so stekla obsežna dela na prometno zelo obremenjeni severni ljubljanski obvoznici, nekaj večjih obnov načrtujejo tudi na primorski in štajerski avtocesti. Zaradi del je pričakovati tudi zastoje.



Poleg obnove severne ljubljanske obvoznice na odseku Šmartinska–Tomačevo in rekonstrukcije priključka Letališka, kjer so dela v zaključni fazi, Dars na ljubljanskem območju načrtuje še rekonstrukcijo priključka Leskoškova cesta, ki je predvidena za letošnjo jesen.



»Z ureditvijo priključkov Letališka in Leskoškova bo Dars opravil vse naloge iz sporazuma, ki je bil sklenjen med ministrstvom za infrastrukturo, direkcijo za infrastrukturo, Darsom, Mestno občino Ljubljana in družbo BTC,« so spomnili v Darsu.



Poteka tudi obnova vozišča hitre ceste Nova Gorica–Razdrto na odseku med priključkoma Selo in Vogrsko oziroma na območju nasipa Vogršček, ki naj bi jo končali do konca julija. Poteka tudi sanacija viaduktov Kresnica na štajerskem avtocestnem odseku Šentilj–Pesnica, zaključek del je predviden do konca julija.

Kje se bo delalo?

Sredi julija Dars načrtuje preplastitev vozišča na primorskem odseku Gabrk–Fernetiči, pogodbeni rok za izvedbo del je 70 dni, torej naj bi dela končali septembra.



Prav tako sredi julija načrtujejo preplastitev vozišča na dolenjskem odseku Drnovo–Brežice–Obrežje, dela naj bi skladno s pogodbo končali v štirih mesecih.



Sredi julija je predvidena tudi obnova cestišča in objektov na pomurskem odseku Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja vas–Murska Sobota, ki naj bi prav tako potekala štiri mesece.



Na gorenjski avtocesti je predvidena vzpostavitev nadzorne točke Hrušica, začetek del je predviden za avgust, je pa, kot pravijo pri Darsu, odvisen od pravnomočno zaključenega javnega naročila.



Potekala bo tudi menjava dilatacij na objektih viadukta Bivje na primorski avtocesti, zaključek del na enem objektu je predviden v prvi polovici julija, in na viaduktu Žepina na štajerski avtocesti, kjer naj bi dela končali avgusta.



Jeseni je po navedbah Darsa predvidena še preplastitev vozišča na odseku primorske avtoceste Kozina–Črni Kal–Sermin.

