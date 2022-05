Poglejte, kaj neprijetnega se zgodilo bodočemu mandatarju Golobu

Poslanci na prvi izredni seji novega sklica parlamenta razpravljajo o spremembah zakona o vladi, a nekaj debelih pogledov je povzročila že potrditev dnevnega reda izredne seje. Predsednik Svobode in bodoči mandatar Robert Golob je kot edini poslanec na prvem glasovanju, kot kaže, pomotoma glasoval proti potrditvi reda seje.

Goloba so zaradi najverjetnejše napake pri prvem glasovanju kritizirali iz vrst SDS. »Sicer pa se očitno tudi predsednik Gibanja Svoboda zaveda, da so s predlogom povečanja števila ministrov usekali mimo, saj je glasoval proti obravnavi lastnega zakona.«

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je Golobu med drugim dejala, da vlada z dvajsetimi ministrstvi ne bo bolj operativna, da je to tako, kot da bi povečal število otrok v vrtcu in pričakovali, da bo vrtec bolj operativen. Na to se je iz klopi odzval Golob, pa mu je dejala, naj se ne krega z njo in bo lahko z njo razpravljal, »ko se bo naučil na tipke pritiskati«.

Tudi Jelka Godec iz SDS se je spotaknila ob glasovanje Goloba. »Treba je pogledati, ali si bodoči premier sploh želi današnjo razpravo, kajti glasoval je proti dnevnemu redu, tako da ne vem, ali želite sploh, da se obravnava zakon o vladi ali ne. Zelo zanimivo, da prvi bodoči človek vlade nasprotuje dnevnemu redu«.

Poslanci na prvi izredni seji novega sklica parlamenta razpravljajo o spremembah zakona o vladi. V SDS so proti povečanju števila ministrstev, zato so vložili zahtevo za posvetovalni referendum.