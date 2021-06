Poglejte, kaj je za proslavo pripravil Mitja Okorn in navdušil mnoge (VIDEO)

Eden od vrhuncev sinočnje slovesnosti ob 30. obletnici slovenske samostojnosti je bila tudi Zdravljica - promocijski film ob predsedovanju Slovenije svetu EU, ki ga je režiral uveljavljeni slovenski režiser»Promocijski film nam ob besedilu Zdravljice predstavlja temeljne evropske vrednote, ki smo jim zavezani tudi v samostojni Sloveniji. Istim vrednotam bomo zavezani tudi kot članica EU, ki s prvim julijem že drugič prevzema predsedovanje Svetu EU.Tako je glavna prioriteta slovenskega predsedovanja, da skupaj z vsemi državami članicami okrepimo odpornost evropske povezave na krize in prihodnje izzive. Krize in izzivi, s katerimi se je EU soočila do danes so izpostavljeni tudi v promocijskemu filmu: od povojne obnove, začetkov povezovanja najprej zahodne celine in nato vzhodne Evrope, do finančne krize, množičnih imigracij, Brexita in pandemije. Vztrajanje pri sodelovanju, kljub omenjenim težkim obdobjem, potrjuje veličastnost in širino evropske ideje, ki pomembno vpliva na vsakdanje življenje prebivalcev Evropske unije in širše. Zato je sporočilo promocijskega filma, da smo veliko dosegli, a nič ni samoumevno. Tudi v prihodnje si moramo aktivno prizadevati za ohranjanje temeljnih vrednot in vztrajati pri mirnem reševanju prihodnjih izzivov,« so zapisali na vladni spletni strani.Zdravljica je navdušila tudi slovenskega premierja, ki se je na twitterju tudi zahvalil Okornu za odlično delo.Glasbo je priredil poljski skladatelj, ki je z Okornom že večkrat sodeloval in je mednarodno priznan avtor predvsem na področju filmske glasbe. Zapel je tudi a capella zbor Perpetuum Jazzile.