Poglejte, kaj je poslance pričakalo pred vrati državnega zbora (FOTO)

Redno junijsko plenarno zasedanje Državnega zbora se je danes začelo s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. Zasedanja se je udeležila večina poslancev.

FOTO: Črt Piksi

Vzporedno z začetkom zasedanja pa je pred poslopjem parlamenta potekal protestni shod, na katerem so udeleženci opozarjali na dogajanje v Gazi. Protestniki so se ulegli na tla pred vhod državnega zbora in s seboj prinesli transparente z jasnimi zahtevami. Na enem je pisalo: »Republika Slovenija naj uvede sistem dopolnilnih poti, ki bo omogočil Palestincem in Palestinkam v Sloveniji, da iz Gaze na varno pripeljejo svoje družinske člane.«

FOTO: Črt Piksi

Na drugem pa: »Republika Slovenija naj se pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu, ki je bila vložena pred Meddržavnim sodiščem.«

FOTO: Črt Piksi

Zbrani so poudarili, da so prepričani, da mora Slovenija narediti več, da pomaga ustaviti genocid v Gazi. »Zahtevamo odločne ukrepe!« so sporočili.

FOTO: Črt Piksi

Protest sovpada tudi s pričakovano razpravo v Evropskem parlamentu, ki bo ta teden v Strasbourgu med drugim razpravljal o humanitarni krizi v Gazi in pregledu pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom.