Poglejte, kaj je našel Boštjan Romih med čiščenjem po poplavi (FOTO)

Ponedeljkova delovna akcija je na prizadeta območja po poplavah privabila veliko število prostovoljcev. Po grobih ocenah je v celotni državi prizadetih od 10.000 do 15.000 gospodinjstev, po podatkih poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka je bilo v ponedeljek na terenu med 11.000 in 12.000 ljudi, ki so se prijavili preko aplikacije Poplave 2023.

Pomoč v obliki prostovoljstva je nudil tudi voditelj Boštjan Romih, ki je med čiščenjem naletel na knjigo, ki mu je z naslovom »Potop« dala misliti.

»In pol najdeš to knjigo med odpadki od naplavin ... Potop ... Ironija do konca,« je zapisal in objavil fotografijo.