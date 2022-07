Poglejte, kaj je gasilce pričakalo, ko so se vrnili s Krasa (FOTO)

Gasilci se že šesti dan borijo z ognjenimi zublji na Krasu. Ob apokaliptičnih prizorih se marsikomu trga srce, gasilci pa so izmučeni, saj jim gašenje dodatno otežujejo izredno visoke temperature. Se je pa v teh zahtevnih dneh znova pokazalo, kako povezani smo lahko ljudje, ko je to potrebno. Mnogi so se na različne načine zahvalili gasilcem za njihovo požrtvovalnost, idrijskim pa so ob prihodu domov srce ogreli napisi, ki so jih zanje pripravili otroci.

»Danes je pred idrijskim gasilskim domom gasilce razveselilo prikupno sporočilo otrok sosednjega otroškega vrtca Idrija - Enota Arkova. Podpora najmlajših v teh vročih in zahtevnih dneh gasilcem ogromno pomeni ter jih dodatno motivira za kvalitetno izvajanje svojih nalog. Hvala ŽOGICE in ŽELVICE ter z gasilskim pozdravom "NA POMOČ"!« so se glasile besede PGD Idrija ob objavi fotografije.