Poglejte, kaj hudo bolni Miloš (6) sporoča našim poslancem (VIDEO)

Šestletni Miloš se sredi hude bolezni oglaša kar iz bolniške postelje – in njegovo sporočilo para srce. Na videoposnetku, ki ga je društvo Viljem Julijan objavilo na Facebooku, mali borec drži list z besedami: »Poslanci, zakaj ste mi zavrnili možnost zdravljenja?«

Šok in žalost zaradi odločitve poslancev

Kot sporoča društvo, so poslanci prejšnji teden glasovali proti ustanovitvi posebnega sklada za redke bolezni, ki bi lahko kril stroške novih genskih zdravljenj. Prav to bi Milošu, ki trpi za izjemno hudo kožno boleznijo bulozno epidermolizo, omogočilo dostop do revolucionarne genske terapije Vyjuvek. Ta je bila lani odobrena v ZDA, letos pa tudi v EU, a Miloš je v Sloveniji še vedno brez zdravljenja.

»Tri leta že prosjačimo državo, da Milošu omogoči zdravljenje. Do zdaj se ni zgodilo nič,« opozarja društvo. Miloševo stanje se je pred dnevi tako poslabšalo, zato so ga morali znova hospitalizirati zaradi novih odprtih ran in visoke vročine – vsako poslabšanje pa je zanj lahko življenjsko ogrožajoče.

Sprožili tudi peticijo

Kot so v sporočilu za javnost sporočili iz društva Viljem Julijan, so ogorčeni nad nedavnim dogajanjem v državnem zboru, kjer so poslanci vladajoče stranke na seji komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti glasovali proti predlogu ustanovitve posebnega državnega sklada za redke bolezni, ki bi omogočal kritje stroškov zdravljenja najtežje bolnih otrok z novimi genskimi zdravili, tudi če ta še niso odobrena v EU, so pa odobrena denimo v ZDA.

V društvu takšen sklad podpirajo, hkrati pa pozivajo odločevalce tudi k sprejetju zakona, ki bi omogočil vzpostavitev programa zgodnjega dostopa do zdravil za redke bolezni, kot imajo to že urejeno v nekaterih državah EU. Pri tem pa so sprožili tudi peticijo.