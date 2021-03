Poglejte fotografije, morda je na njih vaše kolo ali skiro

FOTO: PU Ljubljana

FOTO: PU Ljubljana

»Policijska postaja Ljubljana Center je v začetku tega tedna prevzela 22 koles in štiri skiroje, ki so bili najdeni na območju centra mesta Ljubljana. Lastništva koles do sedaj ni bilo mogoče ugotoviti, zato iščemo lastnike, ki bi svoje kolo morebiti prepoznali,« so sporočili s PU Ljubljana.Policisti PP Ljubljana Center bodo lastnikom koles omogočili prepoznavo in pregled najdenih koles in skirojev do 2. aprila vsak torek med 9.00 in 12.00 in vsak četrtek med 15.00 in 18.00. Če se do tega datuma lastniki koles in skirojev ne bodo našli, jih bodo predali v hrambo Finančni upravi Republike Slovenije. Podrobni opis najdenih predmetov si lahko ogledate tukaj Tiste, ki bi si želeli najdene stvari ogledati v živo, naprošajo, da se najavijo na e-naslovu pp_center.pulj@policija.si, navedite pa tudi svojo telefonsko številko.