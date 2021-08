Pogled v nebo: po izjemno vročem dnevu grozi toča! Preverite, kje

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče. FOTO: Arso

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče. FOTO: Arso

Nedelja je bil nov vroč dan v Sloveniji in tudi drugod po Evropi. Temperature so se po vseh nižinskih predelih države znova dvignile nad 30 stopinj Celzija.Je pa Arso izdal opozorilo za presežno vrednost ozona v Novi Gorici. V popoldanskem času pa na animaciji Arsa kaže tudi na verjetnost toče v delu Slovenije. Ob 16.10 je tako visoko opozorilo izdano za območje Koroške, Podravja, Savinjske in Spodnjega Posavja. Je pa res, da se fronta premika. Vseeno bodite pozorni in če vas ulovi na avtocesti, ne ustavljajte vozil pod nadvozi in v tunelih.Zvečer lahko na severu in severovzhodu države še nastane kakšna nevihta, nato se bo ozračje umirilo. Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 °C.Jutri bo še večinoma sončno, pihal bo južni do jugozahodni veter. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 °C.