Tadej Pogačar prosi za pomoč: sestrične ni že 8 mesecev, oče Peter razpisal nagrado

Čez natanko 19 dni bo Julija Pogačar iz Radomelj praznovala 11. rojstni dan. Njen oče Peter Pogačar ne ve, ali bo takrat ob njej. Hčerke ni namreč videl že vse od 3. novembra lani, torej celih osem mesecev. Takrat jo je njena 52-letna mama Melisa Smrekar odpeljala neznano kam.

Vzela le dokumente in gotovino

»Tisto sredo okoli 17.30 sta se poslovili od partneričinih dveh sinov oziroma hčerinih polbratov, starih 26 in 31 let. Odšli naj bi na dopust. Po nekih informacijah naj bi na pot odšli z zakoncema iz Mokronoga. Slednja naj bi se poslovila od svojcev in rekla, da odhajata v Španijo, kjer bosta živela nekje v hribih, v gozdu, v koči, kamor ne seže noben signal. Omenila naj bi, da bosta potovala od tri do štiri dni. Iz navedenega sklepam, da so z avtom odšli v Španijo do Huelve ali Cádiza in od tam s trajektom na Kanarske otoke. Zakonca tekoče govorita špansko, zato je sum, da so nekje v Španiji, upravičen,« je za Novice sredi junija pripovedoval Peter Pogačar.

Z objavo je pozval k iskanju svoje sestrične. FOTO: Instagram

Odhod je Melisa Smrekar očitno skrbno načrtovala, še dodaja, saj je s seboj vzela le osebne dokumente zase in deklico ter gotovino, vse drugo – bančne kartice, telefon, prenosni računalnik –, s čimer bi ju policija lahko izsledila, pa pustila doma.

»Ker ne uporabljata telefonov, interneta in družabnih omrežij, ju je skoraj nemogoče izslediti,« je še obupan oče, ki sumi, da je njuno izginotje povezano z ekstremistično sekto.

»Moja nekdanja partnerica je že vsaj od leta 2013 v stiku z njihovo vodjo, ki se je leta 2020 iz Slovenije preselila na Azore. Pripadniki njene vere pravijo, da je nedotakljiva in da se ne sme iti do nje, ampak prav zaradi njenega novega naslova verjamem, da sta nekje na otokih, kjer je podnebje milejše,« predvideva oče. Kot pravi, je njegova nekdanja partnerica tudi nižja učiteljica te sekte.

Melisa Smrekar je hčerko odpeljala neznano kam. FOTO: Policija

Peter se tako vse od novembra lani na vse možne načine trudi najti hčerko. V iskanje se je vključila tudi policija, ki je že 3. decembra lani, nato pa še 14. junija letos javnost zaprosila za pomoč pri iskanju Julije in njene mame Melise, prej Nataše Brumen. Da bi se glas o iskanju hčerke široko razlegel po svetu, si 48-letni Pogačar pomaga tudi s spletno stranjo findjulija.com, na kateri je v različnih jezikih objavil vse osnovne podatke o deklici, njene fotografije in fotografije posameznikov, s katerimi bi lahko bila v stiku, celotno zgodbo o tem, kako je izginila, in tudi obljubo o 10.000 evrih nagrade za informacijo, ki bi ga lahko pripeljala do nje in omogočila njeno varno vrnitev domov.

Hvaležen Tadeju

Ta četrtek se je v iskalno akcijo vključil tudi naš kolesarski zvezdnik, 23-letni Tadej Pogačar s Klanca pri Komendi.

»Moja majhna sestrična Julija je pogrešana,« je ob fotografiji nasmejane deklice in ob pripisu besede help (pomagajte, op. p.) ter objavi naslova prej omenjene spletne strani sporočil na instagramu. Datum objave ni bil naključen, ampak skrbno izbran, saj je ravno tistega dne na novinarski konferenci odgovarjal še na zadnja vprašanja novinarjev pred včerajšnjim začetkom že 109. kolesarske dirke Tour de France. Na njej se obeta tretja zaporedna slovenska zmaga. Strokovnjaki in stavnice pravijo, da bi morala rumena majica spet končati na plečih Pogačarja.

Zadnji skupni posnetek z očetom FOTO: Osebni arhiv

»Ta njegova objava mi pomeni zelo veliko,« nam je včeraj povedal Peter Pogačar, saj, kot dodaja, se bo tako po svetu še dodatno razširila novica o pogrešani Juliji. Ime deklice je prav zaradi njegove objave še enkrat zakrožilo po medijih. Zato upa, da si bo kdo, ki bo deklico ali njeno mamo srečal, rekel, »čakaj, te ljudi sem pa že nekje videl«, obvestil policijo ter pripomogel h končanju dolge iskalne akcije.

Če bi ju kdo videl »Julija je visoka okoli 150 cm, srednje dolgih temno rjavih las. Melisa je visoka okoli 170 cm, suhe postave, ima črne do ramen dolge lase. Mama in hči sta pogrešani od sredine novembra 2021 in sta bili nazadnje opaženi na območju Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust. Lokacija dopustovanja ni znana, prav tako nista potovali z lastnim vozilom. Obstaja možnost, da sta v tujini ali zunaj urbanih območij. Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi še vedno nista bili najdeni, ponovno naprošamo javnost za informacije. Naprošamo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanih osebah, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« je zapisala Aleksandra Golec s PU Ljubljana.

»Zelo se zahvaljujem Tadeju, da je dal to objavo, in to en dan pred dirko Tour de France. To je zelo lepa gesta od njega,« ponovi Peter, ki mu je žal le tega, da objava ni ostala na njegovem profilu, saj je bila del t. i. instagram zgodbe (story), kar pomeni, da se po 24 urah trajno izbriše. Zato upa, da bo Pogačar vse skupaj še enkrat objavil. Peter še pravi, da so prav vsi, ki naj bi bili vpleteni v dekličino izginotje, »čisto poniknili«. Tako še vedno le ugiba, kje bi lahko bili. Najbolj od vsega si želi, da se bo vse skupaj hitro končalo in mu bo hčerka spet stekla v objem.