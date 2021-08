Pogačar podpisal sanjsko pogodbo: toliko bo zaslužil

Dvakratni zmagovalec koledarske dirke po Franciji,, je najbolje plačan kolesar na svetu. Spletna stran cyclingnews.com, ki se sklicuje na italijanski časnik Gazzetta dello Sport, poroča, da je Pogačar podaljšal pogodbo z ekipo UAE do konca leta 2027, na leto pa bo prejel po šest milijonov evrov.Doslej naj bi bil najbolje plačan kolesar trikratni svetovni prvak Slovak, ta je za naslednji dve leti podpisal pogodbo z Team TotalEnergies do leta 2023, po poročanju časnika L'Equipe prejel pa je vreden pet milijonov evrov na leto, pri Bora Hansgrohe pa pred tem pa 5,5 milijona evrov. Štirikratni zmagovalec Toura Britanec(Israel Start-Up Nation) naj bi prejemal po 4,5 milijona.Pogačar je letos zabeležil 12 zmag, dobil je tri etape na Touru, kjer je ob skupni zmagi osvojil tudi majici za najboljšega gorskega kolesarja in z 22 leti tudi za najboljšega mladega kolesarja. Pred tem je dobil UAE Tour, dirko Tirreno-Adriatico in dirko po Sloveniji, legendarna pa je njegova zmaga nad Francozomna dirki Liege-Bastogne-Liege. Temu je dodal še olimpijski bron na cestni dirki v Tokiu.Po poročanju portala se bo Pogačar na kolo vrnil konec meseca, ko ga čaka dirka v Franciji (Bretagne Classic-Ouest), nato pa naj bi 12. septembra v Trentinu nastopil tudi na evropskem prvenstvu in konec septembra na svetovnem prvenstvu v Flandriji. Sezono naj bi sklenil na dirki po Lombardiji v oktobru.