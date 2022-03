Poezija in razstava za dan žena

Zveza kulturnih društev Lendava je v avli tamkajšnje gledališke in koncertne dvorane s kulturno prireditvijo počastila dan žena. Na njej so predstavili pesniško zbirko Umazane pesmi vsakdanjih grešnikov Lendavčana Franca Korena, glasbena skupina L`amour Fou pa se je predstavila z nastopom, ki ga je poimenovala Pesmi za zaljubljene brezdomce in na katerem so premierno prikazali nov videospot za pesem Nočem biti več sam.

Nastopila je glasbena skupina L`amour Fou. FOTOgrafiji: Jože Žerdin

Odprli so tudi razstavo ilustracij in karikatur Na robu dneva avtorja Roberta Svetca, društvo zbirateljev Pomurja Lindva pa je pokazalo svojo z naslovom Razsvetli mi pot. Nastopil je tudi Miha Štampah, performer, recitator, povezovalec ter erot z občutkom. Obiskovalce je pozdravila predsednica Zveze kulturnih društev Lendava Elvira Vaupotič Göncz in ženam ter materam čestitala ob prazniku.