Podvoz na Dunajski cesti v Ljubljani spet prevozen

Po zaključku rušitve severnega dela železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto je ta vpadnica v središče Ljubljane na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF spet prevozna. Še vedno sicer velja delna zapora, saj sta prevozna po dva pasova v vsako smer, za kolesarje in pešce pa je vnovič vzpostavljen poseben koridor. Tako bo predvidoma do konca leta.

Dunajska cesta je bila na omenjenem odseku tik pred vstopom v središče prestolnice od 27. junija popolnoma zaprta, kar je kljub napovedim in opozorilom sprva povzročilo kar nekaj zastojev in slabe volje med vozniki.

V dneh popolnega zaprtja so porušili severni del obstoječega železniškega nadvoza, medtem ko so južni del porušili že v začetku leta, ko so prav tako uvedli štiridnevno popolno zaporo te ljubljanske vpadnice med Vilharjevo cesto in Trgom OF.

FOTO: Črt Piksi

Po zaključku rušitvenih del so zdaj delavci konzorcija na čelu s CGP začeli z izvedbo armiranobetonskih pilotov na obeh vmesnih podporah in krajnih opornikih, sledila bo graditev novega nadvoza.

Predvidoma do konca leta bo uvedena delna zapora, ko bodo prevozni štirje vozni pasovi za osebna vozila in mestne avtobuse (v vsako smer po dva), za pešce in kolesarje pa bo vzpostavljen koridor na zahodni strani, kot je veljalo že v prvih mesecih tega leta.

Gradnja poteka v skladu s terminskim planom

Gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto, ki bo namesto sedanjih štirih tirov pripravljen za šest tirov, sicer po navedbah pristojnih poteka skladno s terminskim planom. Zgrajen je že nov južni del nadvoza, po katerem tudi že poteka železniški promet. Prav tako so izvedena vsa pripadajoča dela na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah.

Dela v okviru evropsko sofinanciranega projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj, kjer je investitor država, so stekla 4. januarja. V prvi fazi je poleg ureditve novega nadvoza predvidena še nadgradnja osrednjega dela železniške postaje Ljubljana z ureditvijo novega postajnega poslopja, a se zapleta pri izboru izvajalca za ta velik projekt. V nadaljevanju je nato predvidena še nadgradnja nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto. Dela naj bi bila zaključena v letu 2027.

V naslednji fazi predvidena še nadgradnja železniških postaj Šiška, Moste, Zalog, Polje ...

V naslednji fazi je nato predvidena še nadgradnja železniških postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog, kot tudi postajališča Ljubljana Polje ter odsekov med postajami.

Na območju osrednje ljubljanske železniške postaje medtem že potekajo tudi dela v okviru komercialnega projekta Emonika, kjer je investitor madžarska banka OTP, ob tem pa je že v teku ali načrtovano še več drugih komercialnih projektov. V javnem delu pa naj bi ob Vilharjevi cesti stekla še gradnja nove avtobusne postaje, kjer bodo investitor Slovenske železnice. Vse to spremlja prenova komunalne infrastrukture. Celotno območje je že in še bo v naslednjih letih veliko gradbišče.