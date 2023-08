Podrli bodo 222 dreves, da uredijo tematsko pot, vse to za 620 tisočakov

Po družbenih omrežjih se širijo jezni zapisi krajanov občine Hoče-Slivnica in drugih zainteresiranih, ki pozivajo k ponovnemu razmisleku o načrtovani sečnji najdaljšega lipovega drevoreda v Sloveniji. Ta poteka ob cesti iz Spodnjih Hoč proti gradu Hompoš. Začne se na vzhodu pri potoku ter zaključi v dveh krakih z mešanim nasadom hrušk in lip na zahodu.

Občina v Pivoli namreč namerava posekati 222 dreves ter jih nadomestiti z novimi. Ob njih bi uredili tematsko pot. Projekt, ki bo sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo stal 620 tisočakov.

Zakaj ne zamenjajo samo bolnih dreves?

To vprašanje občini in Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo sofinanciralo projekt (prispevalo bo 350 tisočakov), postavljajo tisti, ki se jim zdi 222 posekanih dreves previsok davek za načrtovan projekt. Opozarjajo, da gre za zelo stara drevesa, točna letnica njihove zasaditve ni znana, pač pa približna - tj. prehod iz 18. v 19. stoletje.

Po odgovor na zastavljeno vprašanje smo se obrnili na Občino Hoče-Slivnica, ki je že dlje časa iskala rešitev za rekonstrukcijo drevoreda, saj so drevesa poškodovana in delno odmrla. Kot so nam odgovorili, bo nadomeščenih 259 dreves, medtem ko jih je približno 40 že propadlo.

Kot so zapisali, je lipov drevored »zasadil človek. Gre za kulturno dediščino. Glede obnove drevoreda pa sledimo predlogom stroke, saj se sami ne spoznamo na arboristiko/krajinsko arhitekturo. Sem za to, da upoštevamo stroko.«

Med drugim je strokoven pregled drevoreda izvedla arboristka Tanja Grmovšek junija 2021. Opravila je analizo stanja, presodila morebitno obnovo drevoreda. »Zaradi velikih naklonov je občasno ob močnejšem deževju velik pretok vode po obstoječih jarkih. Tudi vzdolž ceste zaradi intenzivne obdelave kmetijskih površin in vožnje težke mehanizacije v območju korenin, zaradi ekspozicije in predvsem močnega osončenja južne vrste ter zaradi soljenja ceste so številna drevesa v slabem stanju ali pa so okužena z belo omelo,« so podrtje dreves za omenjeni portal obrazložili na občini Hoče-Slivnica.

Z občine pojasnjujejo, da je bila s strani odgovornih institucij, med njimi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravo, predlagana odstranitev drevoreda v celoti in nadomestna saditev na novih pozicijah. Drevored bodo tako od obstoječe ceste odmaknili za okoli dva metra.

V primeru drevoredov obstajata dve možnosti

»Ko drevored enkrat ostari in se slika drevoreda, kakor je bil mišljen, začne izgubljati, imamo dve možnosti. Ena je sprotno nadomeščanje propadlih dreves. Ta možnost se uporablja v večini primerov, ko gre za izpad posameznih dreves, ki jih sproti nadomeščamo z novimi. Druga možnost je zamenjava vseh dreves v drevoredu. V tem primeru drevored za nekaj časa vsekakor izgubi svojo pojavnost v krajini. Odvisno od uspešnosti zasaditve in številnih drugih dejavnikov, jo bo morda čez leta spet pridobil,« pojasnjuje Samo Jenčič z Zavoda za varstvo narave.

Poslabšanje stanja dreves v Pivolskem drevoredu beležijo že dlje časa. Leta 2000 so bile vse lipe pomladitveno obrezane, v glavnem zaradi sušenja delov posameznih dreves, nevarnosti (cesta) in odstranitve bele omele, ki se je hudo razširila in zavirala rast dreves. V letu 2010 je Zavod za varstvo narave opravil celovit pregled in oceno vseh drevorednih dreves in ugotovil, da je le še približno polovica dreves v nekem relativno dobrem stanju, v prav dobrem pa ni bilo nobene več. »Vsa ostala so bila že takrat bodisi že v zelo slabem stanju, so manjkala ali so že bila nadomeščena z mladimi drevesi. Drevored je bil kot celota že leta 2010 močno okrnjen.«

Podiranje dreves in ureditev novega drevoreda naj bi se začelo konec letošnjega leta in končalo v drugi polovici leta 2024.