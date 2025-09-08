SKOK CEN

Podražitve v Sloveniji: cene brezalkoholnih pijač močno gor, govejega mesa še bolj, a to še zdaleč ni vse

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta za 3 odstotke višje kot pred enim letom.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Bet_noire Getty Images
Simbolična slika FOTO: Bet_noire Getty Images

A. Ka.
08.09.2025 ob 21:01
08.09.2025 ob 21:38
Cene hrane in pijač so se v zadnjih letih precej dvignile, kar je v slabo voljo spravilo marsikaterega kupca. POP TV, ki se sklicuje na podatke statističnega urada, je danes poročal, kako zelo se je v zadnjem letu podražila hrana in pijače oziroma življenjske potrebščine nasploh. Ne malo.

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta za 3 odstotke višje kot pred enim letom. V enem letu se je hrana podražila za 6,9 odstotka, kar še posebej vpliva na tiste manj premožne.

Maslo se je podražilo za 15,3 odstotka, sveže polnomastno mleko za 8,9 odstotka, goveje in telečje meso za 25,2 odstotka, perutnina za 9,8 odstotka, čokolada pa za 19,2 odstotka. Konkretno se je podražilo tudi sadje, in sicer za 10,7 odstotka, nekoliko manj, za 4,2 odstotka pa zelenjava.

Tudi za pijače je treba odšteti več. Brezalkoholne pijače so se podražile za 14,1 odstotka, kava pa za kar 28,5 odstotka.

Višje plače

Če pogledamo desetletne podatke, pa je bil skok cen hrane seveda še višji. Cena hrane se je zvišala za skoraj 52 odstotkov, od tega se je sadje podražilo za slabih 124 odstotkov. Seveda pa je treba k temu dodati, da so se v tem času tudi konkretno povišale plače. Te so se po poročanju POP TV zvišale za 64,5 odstotka.

