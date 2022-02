Podražitve, da te kap: plin so nekateri podražili tudi za več kot 160 odstotkov

Mnoga gospodinjstva je ali pa še bo prizadel nov dvig cen. Poleg cene električne energije, ki je poletela v nebo, se močno draži tudi zemeljski plin. Spletni portal Finance je primerjal cene 3. oktobra s temi, ki so veljale 15. februarja, in ugotovil, da je cena za enoto plina višja tudi za 162 odstotkov. Seveda to ne pomeni, da bo toliko višji tudi račun, saj je končni znesek na položnici sestavljen še iz davkov in prispevkov, ki nanesejo okoli polovico zneska.

Ponudniki zemeljskega plina, ki so cene najbolj dvignili (vir so Finance, cene so brez davkov in prispevkov, primerjajo se cene, ki so veljale 3. oktobra 2021 in 15. februarja 2022):

– + 162 odstotkov: ECE (novi cenik velja z marcem),

– + 159 odstotkov: Energetika Celje, redna ponudba,

– + 139 odstotkov: JK KP Vrhnika,

– + 94 odstotkov: Istrabenz plini, redna cena (za obstoječe odjemalce, za nove skoraj dvakrat višja) in

– + 79 odstotkov; Energetika Ljubljana, redna ponudba.

Je smiselno zamenjati dobavitelja zemeljskega plina? Naj vam odgovorimo takole: najcenejši vam enoto zemeljskega plina proda za 0,02306 evra/kWh, najdražji pa za 0,11344 (skoraj petkratnik najcenejšega!). Pri tem pa je treba vedeti, da s tem vplivate na ceno energenta, medtem ko se strošek uporabe omrežja in izvajanja meritev z menjavo ne spremeni.

Kako zamenjati ponudnika in koliko to stane

Postopek menjave je za odjemalca brezplačen (če ste sklenili vezavo, bodite pozorni na penale, navedene v pogodbi), poteka pa načeloma tako, da si izberete novega ponudnika in ga pooblastite, da s starim uredi vse potrebno za prehod. Postopek menjave bi moral biti opravljen v 21 dneh. Cene ponudnikov lahko primerjate tudi na spletni strani agencije za energijo, prednost pa je ta, da si lahko izdelate nekoliko bolj prilagojeno ponudbo.

Cene zemeljskega plina redno popisuje tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Aktualni seznam objavljamo spodaj.