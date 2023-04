Podražitev, da te kap: za toliko so se v primerjavi z lanskim letom podražile praznične šunke

Pred nami je praznični velikonočni vikend in prepričani smo, da so najbolj zagrete gospodinje pred prihajajočimi prazniki verjetno že založile svoje hladilnike in shrambe. Ob vsesplošnih podražitvah so poskočile tudi cene praznične šunke. Vas zanima, kako zelo?

V uredništvu smo primerjali lanske reklamne letake z letošnjimi in ugotovili, da so nekatere znamke svoje mesnine pošteno podražile.

V katalogih slovenskih prodajalcih so lansko leto prekajene šunke lani stale od 4,89 evra za kilogram dalje, letos pa so cene prekajenih šunk različnih znamk od 5, 99 evra dalje. Najbolj pa nam je padla v oči cena prekajene šunk istega proizvajalca, ki je lani znašala 8,99 evra, letos pa neverjetnih 16,99 evra.

Primerjava cen: levo lanska, desno letošnja. FOTO: Vsikatalogi

O cenah jajc in njihovih podražitvah smo že poročali, mimogrede pa smo opazili tudi, da se je dvignila cena majoneze, brez katere ni priljubljene francoske solate. Lani je bilo pri znanem slovenskem trgovcu za kozarec odšteti 2,59, letos pa kar 4,19.