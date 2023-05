Podražitev cigaret: od danes naprej so spet dražje

Trošarine na tobačne izdelke so se danes že drugič letos zvišale, pred koncem leta se bodo še enkrat. Prvo zvišanje se je zgodilo januarja, ko je bilo treba za škatlico cigaret večinoma odšteti 20 centov več, enako zvišanje po ceniku Tobačne Ljubljana sledi danes.

Trošarine za cigarete so se 1. januarja zvišale s 126 na 131 evrov za 1000 cigaret, danes pa s 131 na 136 evrov za 1000 cigaret. Še pred koncem leta, to je 1. novembra, bo sledilo dodatno zvišanje na 141 evrov.

Prav tako so se danes zvišale trošarine za druge tobačne izdelke, kot so cigare in cigarilosi, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje, kot tudi za tobak za segrevanje ter elektronske cigarete. Tudi te trošarine se bodo vnovič zvišale že novembra.

Ocena skupnega finančnega učinka povišanja trošarin na vse tobačne izdelke, ob upoštevanju, da bodo višji zneski trošarin nadomestili izpad prodaje zaradi višjih cen, je po izračunih finančnega ministrstva 46 milijonov evrov na letni ravni. Letos naj bi se prihodki s tega naslova zvišali za 25 milijonov evrov in nato v letu 2024 še za 21 milijonov evrov.

Cena trošarinskih izdelkov se oblikuje prosto, a ponudniki običajno sledijo spremembi trošarin. To je razvidno tudi iz novega cenika Tobačne Ljubljana, po katerem se je cena za škatlico cigaret večinoma zvišala za 20 centov, 30-gramskega zavojčka drobno rezanega tobaka za kajenje pa za 30 do 40 centov.