Podpora SDS in LMŠ pada, ne boste pa verjeli, katerim strankam raste

V juniju je v primerjavi z majem padla podpora tako največji koalicijski stranki SDS kot največji opozicijski stranki LMŠ, ki je glede na prejšnji mesec utrpela tudi največji padec. Levici in SD pa je podpora zrasla, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za POP TV izvedla Mediana.



Delež tistih, ki podpirajo vlado Janeza Janše, je z majskih 40,2 odstotka rahlo narasel na 41 odstotkov. Z 49 odstotkov na 43,7 odstotka pa se je znižal delež tistih, ki ji nasprotujejo. Medtem je 15,3 odstotka anketiranih neopredeljenih.



Med strankami še vedno vodi SDS, ki je sicer zabeležila rahel padec. Če bi bile volitve danes, bi zanjo glasovalo 16,8 odstotka (maja je bila pri 18,5 odstotkih) državljanov. Na drugem mestu je LMŠ, ki je glede na prejšnji mesec utrpela največji padec. Podpira jo 10,3 odstotka anketiranih, medtem ko jo je maja 14 odstotkov. Tesno ji sledi Levica z 8,9 odstotka (7,3 odstotka), četrta je SD. Podpora ji je zrasla s 6,8 odstotka na 8,3 odstotka. Na petem mestu je NSi s 4,8 odstotka (3,7 odstotka).



Na spodnjem delu lestvice so še DeSUS s 4,5-odstotno podporo (2,6 odstotka), SNS s 3,7-odstotno podporo (2,4 odstotka), neparlamentarna SLS, ki je z dvoodstotno podporo (1,2 odstotka) prehitela SAB z 1,8-odstotno podporo (2,4 odstotka) in Piratsko stranko z 1,6-odstotno podporo (2,6 odstotka). Sledijo še SMC s povečano 1,1-odstotno podporo (0,2 odstotka), Zeleni Slovenije z enoodstotno podporo (0,3 odstotka) in Dobra država z 0,6-odstotno podporo (1,5 odstotka).



Vsak peti vprašani oz. 21,1 odstotka anketiranih ne ve, katero stranko bi volil, če bi bile volitve to nedeljo. Še 8,9 odstotka jih ne bi volilo nobene stranke, 2,6 odstotka pa jih ni želelo odgovoriti. Pahorju sledita Gantar in Pivčeva Na vrhu lestvice najbolj priljubljenih slovenskih politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor. Na drugem mestu je ponovno minister za zdravje Tomaž Gantar, tretje mesto pa spet pripada kmetijski ministrici in vodji DeSUS Aleksandri Pivec.



Na četrto mesto se je povzpela evropska poslanka in začasna predsednica SD Tanja Fajon. Sledijo ji evropska poslanka Ljudmila Novak, evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in na sedmem mestu predsednik LMŠ Marjan Šarec. Med najbolj priljubljenih deset so se uvrstili še evropska poslanka Romana Tomc, infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in predsednik vlade Janez Janša.



Anketo je Inštitut Mediana izvedel na vzorcu 717 vprašanih.