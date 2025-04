Podpisan dogovor o predlagani pokojninski noveli: po novem bomo delali dlje

Socialni partnerji so danes podpisali dogovor o predlagani pokojninski noveli, ki bo po besedah premierja Roberta Goloba zagotovila bolj uravnotežen in dolgoročno vzdržen pokojninski sistem. Kot je poudaril, je reforma nujna zaradi staranja prebivalstva in obremenitev za javne finance.

Novela, ki so jo uskladili v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, prinaša več pomembnih sprememb, ki bodo začele veljati postopoma, največje pa bodo uveljavljene do leta 2035.

Upokojitvena starost: počasno zviševanje

Po novem bo upokojitvena starost postopoma višja. Od leta 2035 bo:

62 let za tiste z vsaj 40 leti pokojninske dobe brez dokupa (torej brez dodatnih let, pridobljenih z vplačili).

67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, ki ne izpolnjujejo pogoja za polno pokojnino.

To pomeni, da bo za večino zaposlenih z dolgo delovno dobo upokojitev še vedno možna pred 65. letom, a nekoliko pozneje kot danes.

Do leta 2035 se bo podaljševalo obdobje, na podlagi katerega se izračuna pokojninska osnova. FOTO: Getty images

Izračun pokojnine: daljše obdobje, pravičnejši sistem

Do leta 2035 se bo podaljševalo tudi obdobje, na podlagi katerega se izračuna pokojninska osnova. Po novem bo osnova temeljila na najugodnejših zaporednih 40 letih zavarovanja, pri čemer bo mogoče izločiti pet najmanj ugodnih let.

To pomeni, da bodo v izračunu pokojnine upoštevana najboljša delovna leta posameznika, kar naj bi pripomoglo k pravičnejšemu sistemu.

Višji odstotek za izračun pokojnine

Leta 2028 se bo začel zviševati odmerni odstotek, ki določa, kolikšen delež pokojninske osnove bo posameznik prejemal kot pokojnino. Ta se bo do leta 2035 zvišal s sedanjih 63,5 % na 70 % za tiste s 40 leti pokojninske dobe.

Posledično bodo imeli delavci z dolgo delovno dobo v prihodnje višje pokojnine.

Usklajevanje pokojnin in božičnica

Pri prihodnjem usklajevanju pokojnin bo večji poudarek na rasti življenjskih stroškov (inflaciji) in manj na rasti plač, kar naj bi bolj neposredno zaščitilo kupno moč upokojencev.

Novost, ki jo mnogi pozdravljajo, pa je tudi uvedba božičnice za upokojence, ki naj bi bila izplačana že novembra letos.

Dogovor pomeni pomemben korak k prenovi slovenskega pokojninskega sistema, pri čemer pa bodo spremembe uvajali postopno, da se nanje lahko pripravijo tako delodajalci kot zaposleni. Vlada in socialni partnerji ob tem zagotavljajo, da bo kljub nujnim prilagoditvam cilj ostal jasen: dostojne in vzdržne pokojnine za vse.