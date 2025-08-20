SKALE NA CESTI

Podor kamenja ohromil promet na lokalni cesti, obvoz je dolg in zamuden

Na terenu so že pristojne službe, ki ugotavljajo trenutno stanje.
Fotografija: Podor kamenja odrezal povezavo z Ajdovščino, krajani so obsojeni na dolg obvoz. FOTO: Občina Ajdovščina Facebook
Podor kamenja odrezal povezavo z Ajdovščino, krajani so obsojeni na dolg obvoz. FOTO: Občina Ajdovščina Facebook

STA, N. P.
20.08.2025 ob 10:45
STA, N. P.
20.08.2025 ob 10:45

Zaradi podora kamenja je cesta Ajdovščina-Predmeja pri predoru pod Predmejo popolnoma zaprta. Promet je možen po cesti Predmeja-Col-Ajdovščina, ki je sicer precej daljša. Na terenu so že pristojne službe, ki ugotavljajo trenutno stanje. Sedaj pričakujejo geologa, zaradi nevarnosti novega podora pa ceste do njegove odločitve ne bodo niti čistili in ostaja zaprta.

Po ogledu se bodo odločili, kako bodo ukrepali, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Ajdovščina Igor Benko.

Občina Ajdovščina je na Facebooku sporočila, da so že v stiku z Direkcijo RS za infrastrukturo. »Na teren prihajajo geologi, ki bodo preiskali situacijo in ocenili varnost cestišča ter pobočja. Po njihovih ugotovitvah bo znano, kdaj bo cesta lahko ponovno odprta,« so zapisali.

»Prosimo za razumevanje in previdnost,« so še dodali.

