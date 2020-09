Podobe nove realnosti: Co(u)vid

Varnostna razdalja

S koronavirusom je drugače kot s Titovo smrtjo.

Na Ljubljanskem gradu so skupaj z medijsko hišo Delo v Grajski park postavili razstavo z naslovom Co(u)vid: Podobe nove realnosti, na kateri so fotografi Dela in Slovenskih novict,inv objektiv ujeli tudi tisto neubesedljivo.Na fotografijah, ki dokumentirajo čas od začetka marca, ko so se zaprle prve državne meje, do postopnega vračanja v življenje, nastavljajo ogledalo nove normalnosti. Razstavo v Grajskem parku si lahko ogledate do 13. septembra, kjer vas bodo navdušile podobe ustavljenega časa, ki so tako močno posegle v naš vsakdanjik.»S koronavirusom je drugače kot s Titovo smrtjo. Nihče med nami se ne spomni, kje natančno smo bili, ko smo prvič slišali za nevidno stvar, ki se je pritihotapila med nas, in svet, kot ga poznamo, postavila na glavo,« je ob razstavi med drugim zapisala urednica Nedela»Ko besede postanejo nejasne, se osredotočim na fotografije,« je dejal pokojni ameriški fotograf, Rakovec Kurentova pa dodaja: »Razstava Co(u)vid: Podobe nove realnosti dokumentira čas, ko nas je majhno, kroni podobno bitje prisililo, da smo objeme čez noč zamenjali za maske, poljube za razkužila, druženje s sošolci za zrenje v zaslone, sproščene piknike za samotne sprehode in dolgo, vroče poletje za zaskrbljeno pogledovanje v jesen, k posledicam, ki neizogibno prihajajo.«