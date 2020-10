Podnevi pokopavali le otroke in reveže

Pred dnevom spomina na mrtve smo pogledali, kako so pokopavali naše prednike pred dva tisoč leti v takratni Emoni. Najdbe arheologov na več najdiščih v središču Ljubljane so bile naravnost osupljive.Izkopavanja pod Gosposvetsko cesto v Ljubljani, ki so jih izvajali pred dvema letoma, so prinesla presenetljiva odkritja, saj so na tem območju prvič odkrili pokopališče emonske zgodnjekrščanske skupnosti. Med več kot 350 skeletnimi pokopi je posebno izstopal središčni kamniti sarkofag neznane ženske iz zgodnjekrščanske dobe, okoli katere je pozneje nastalo pokopališče z več sto grobovi. V njenem sarkofagu je poleg dveh ...