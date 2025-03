Podmladek vladne SD razkuril Trumpa. Ste videli k čemu pozivajo Slovence?

Podmladek vladne stranke SD, Mladi forum, poziva k bojkotu. Tako so objavili poziv, ki so ga naslovili Bojkot neumnosti iz Bele hiše.

Revolucionarji so spet pozabili vzeti sedative. Ne moreš se proti zgrešeni politiki ZDA do Ukrajine boriti tako, da kopiraš največje neumnosti direktno iz Moskve.

Pravijo, da so ameriške megakorporacije in finančni centri moči hrbtenica administracije Donalda Trumpa. Njihovi milijardni dobički poganjajo politiko, ki ogroža stabilnost svetovnega gospodarstva in prelagajo krizo ameriškega kapitalizma na pleča evropskih delavcev.

»Trump carine uporablja kot orožje – ne za zaščito gospodarstva, temveč za politično izsiljevanje in kaznovanje vseh, ki mu niso po volji. Brez strategije, brez načrta – samo kaos, ki uničuje delovna mesta, sesuva finančne trge in pelje svet v recesijo,« so prepričani,

Podpri slovenske in evropske izdelke!

»Ne financiraj ameriških korporacij, ki stojijo za desničarsko politiko kaosa. Vsaka odločitev šteje, vsaka izbira pomeni upor. Močni bomo toliko, kot bo močno naše gospodarstvo. Ne popuščajmo izsiljevanju in grožnjam!« so še pozvali v Mladem forumu.