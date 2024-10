Podmladek Janševe SDS ima novega predsednika

Na sobotnem kongresu Slovenske demokratske mladine, podmladka SDS, so za novega predsednika izvolili Luko Simoniča. Zbrane je na kongresu nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša in se jim zahvalil za izkušnjo iz volilne kampanje za evropske volitve. To bodo, kot je dejal, poskušali uporabiti na volitvah v državni zbor, so sporočili iz SDM.

V nagovoru je Janša poudaril, da je bila Slovenska demokratska mladina (SDM) ob evropskih volitvah inovacija, dodana vrednost, ki jo bodo poskušali uporabiti na volitvah v državni zbor. Izpostavil je, da ima SDM poleg zastopstva v državnem zboru, kjer je polovica poslancev v poslanski skupini SDS ali aktivnih ali nekdanjih članov SDM, zdaj tudi evropsko poslanko. Za evropsko poslanko je bila namreč izvoljena Zala Tomašič.

»To ni majhna stvar. Vaš glas se sliši tam, kjer je konkurenca ogromna. Veliko ljudi si bo kampanjo v Evropski parlament zapomnilo po tem, da je ponovno zmagala SDS, čeprav to ni novost,« je dejal na kongresu v Arji vasi.

Mladi naj se izobražujejo in delajo doma

Novi predsednik SDM Simonič je poudaril pomen enotnosti in sodelovanja mladih za prihodnost Slovenije. V svojem mandatu bo poseben poudarek namenil izboljšanju možnosti za mlade na področjih izobraževanja, zaposlovanja in stanovanjske politike. »Naša naloga je zagotoviti, da mladi dobijo priložnost za izobraževanje in delo doma, ter ustvariti pogoje, ki bodo omogočili, da mladi lažje pridejo do prve zaposlitve in lastnega doma,« je izpostavil.

Simonič, ki je nasledil predsednico Simono Pukrat, je hkrati poudaril, da bo SDM še naprej glasno zagovarjala vrednote, kot so svoboda govora, demokracija, pravna država in človekove pravice. »Mladi moramo biti nosilci sprememb. Naš glas mora biti slišan, naše vrednote pa spoštovane,« je dodal.

Izvolili tudi člane izvršilnega odbora in nadzorne komisije

Člani SDM so novemu predsedniku izrazili podporo pri uresničevanju ambicioznih ciljev in krepitvi položaja mladih v slovenski družbi. Poleg predsednika so izvolili tudi člane novega vodstva, ki bodo »s svojo energijo in vizijo pomagali pri uresničevanju ciljev organizacije«.

Kot je Simonič še dodal, bodo z novo ekipo stremeli k zastavljenim ciljem, konkretnim ukrepom in predanosti vrednotam solidarnosti, pravičnosti in domoljubja, da bodo skupaj gradili prihodnost, v kateri bo vsak glas slišan in vsak posameznik cenjen, so še dodali iz SDM.

Poleg predsednika so na kongresu izvolili člane izvršilnega odbora in nadzorne komisije SDM.