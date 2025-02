Pod Bočem si je zaželel seksa s štirinajstletnikom?! Župan Matej Zorko prinesel podlogo, steklenico viskija in lubrikant!

Čeprav je tožilstvo zavrglo ovadbo zoper dornavskega župana Mateja Zorka, se nadaljujejo pozivi k njegovemu odstopu. Tožilka je namreč ovadbo zavrgla zaradi pomanjkljive zakonodaje, a v sklepu navedla, da je Zorko storil zavržno dejanje, ko je k spolnemu odnosu nagovarjal osebo, za katero je verjel, da je stara 14 let. Zorko zadeve ne komentira.

Podloga, steklenica viskija in lubrikant!

V tožilskem sklepu, ki ga je pridobila STA in je zakrožil tudi na družbenih omrežjih, je navedeno, da je župan Dornave z uporabo profilnega imena Rene na aplikacijah za spoznavanje Grindr in Snapchat vzpostavil stik z osebo, ki se mu je predstavila kot 14-letni otrok. Iz komunikacije izhaja, da je to osebo nagovarjal k srečanju z namenom spolnega odnosa ali drugih spolnih dejanj. Tožilka v obrazložitvi sklepa izpostavlja, da osumljenčev namen dokazuje tako vsebina pogovora kot tudi njegov prihod na dogovorjeno lokacijo, kamor je prinesel podlogo, steklenico viskija in lubrikant.

Vendar so v postopku ugotovili, da je bil mladostnik, ki se je Zorku predstavil kot 14-letnik, dejansko star 16 let. Po veljavni zakonodaji se kaznivo dejanje iz 173.a člena kazenskega zakonika, gre za pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene, lahko uveljavlja le, če je nagovarjana oseba res mlajša od 15 let. Upoštevajoč veljavno zakonodajo je tožilstvo ocenilo, da ni podan objektivni zakonski znak kaznivega dejanja, torej nižja starost oškodovanega.

Pozivam vas, da nemudoma prevzamete moralno odgovornost, in menim, da je na mestu, da kot župan odstopite.

Sicer se tožilka Metka Zupanc v sklepu vpraša, ali pri obravnavi dejanja lahko pretehta Zorkov subjektivni odnos do dejanja, saj naj bi torej mislil, da se dobi s 14-letno osebo, a ugotavlja, da »se je dosedanja sodna praksa postavila na drugačno stališče«.

Za poskus naklepnega kaznivega dejanja pa se lahko preganja le, ko gre za kazniva dejanja, za katera je zagrožena vsaj triletna zaporna kazen, piše tožilka v sklepu. Tako je ovadbo zavrgla.

Lokalna skupnost šokirana

Na dogajanje so se odzvali tudi nekateri predstavniki lokalne skupnosti. Na družbenem omrežju facebook je eden od članov občinskega sveta Dornave Stanislav Ciglar tako zapisal, da čeprav je tožilstvo zaključilo, da pravno gledano ni bilo kaznivega dejanja, »ne moremo prezreti moralne teže takšnih ravnanj«. Zato je po njegovih navedbah vsaka komunikacija, ki bi lahko nakazovala na pridobivanje mladoletnih oseb za spolne namene, zavržna in jo moramo kot družba ostro obsoditi. »Še posebej mora to veljati za osebe, ki želijo prevzeti odgovorne funkcije, kot je županska pozicija,« pravi in poziva odgovorne, da se zavejo teže svojih dejanj.

Vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava Mojca Prigl pa je na Zorka naslovila elektronsko sporočilo, v katerem ga poziva k odstopu. »Glede na znane informacije« v zvezi s primerom spolne nedotakljivosti zavzema jasno stališče in je njena toleranca zoper spolno nedotakljivost ničelna, je navedla. »Pozivam vas, da nemudoma prevzamete moralno odgovornost, in menim, da je na mestu, da kot župan odstopite,« je zapisala Priglova. Elektronsko sporočilo je sicer poslala tudi svetnikom Občine Dornava, članom sveta zavoda, ki ga vodi, in direktorici občinske uprave.