Podjetniki vedno prvi na udaru

ZAKAJ?

Že vrabci čivkajo, da so v postsocialistični Sloveniji vselej prvi na udaru podjetniki. To je tisti del populacije, ki v resnici izstopa iz povprečja po svojem pogumu, sposobnostih, inovativnosti in – za državo morda najpomembneje: po svojem prispevku za državni proračun in za zniževanje brezposelnosti. Tudi po svojem prispevku za plače državnih uslužbencev!