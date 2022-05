Podjetniki o koalicijski pogodbi: Maščujejo se prejšnji vladi. To je politika razdiranja, ne pa svoboda

Koalicijska pogodba prihodnje vlade spet dviga prah. Najprej je na noge dvignila zdravnike, ki se ne strinjajo z odpravo popoldanskega dela pri zasebnikih, zdaj pa so svoje pripombe sporočili še podjetniki.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov menijo, da predvideni ukrepi niso v prid razvoju podjetništva. »S poslovnim okoljem povezani ukrepi v osnutku koalicijske pogodbe kažejo, da se vračamo v neke druge čase, kjer delo ni vrednota in kjer ljudje, ki ustvarjajo za blaginjo družbe, niso spoštovani. Smo proti temu, da se pogoji našega podjetniškega delovanja spreminjajo izključno zaradi maščevanja prejšnji vladi. To je politika razdiranja, ne pa svoboda, ki jo je obljubljala verjetna nova vlada,« so zapisali.

Podjetniki novonastali vladi sporočajo, da pričakujejo dodatno razbremenitev plač zaposlenih, ki bodo s poštenim delom prejeli več denarja na račune. »S takšnimi ukrepi bomo dosegli, da si bodo lahko ljudje z lastnim denarjem, ki ga bodo pošteno zaslužili in prejeli na račune, kupili oziroma ustvarili dom po lastnih željah. Tako nam ne bo treba graditi stanovanjskih getov za reveže, kot predlaga osnutek koalicijske pogodbe.« Najverjetnejšega mandatarja in njegovo ekipo pozivajo, da pred uvedbo ukrepov, ki bodo imeli vpliv na delovanje podjetnikov, prisluhnejo njihovim argumentom in se z njimi pogovorijo.

Koalicijska pogodba med drugim predvideva tudi dvig minimalne plače in krajši delovnik. Kaj o tem menijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in kaj sindikalisti, si preberite v članku Dvig minimalne plače in krajši delovnik: »Spodbujati in nagrajevati moramo delo, ne pa nedelo«