Boscarol opozoril na prikrit način nacionalizacije: Vse, kar smo zaslužili je obdavčeno

Gostje Tarče na RV Slovenija so tokrat bili podjetnik Ivo Boscarol, poslanec Levice Miha Kordiš, nekdanji finančni minister Janez Šušteršič, Matevž Frangež iz stranke SD in bodoči minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Že pred imenovanjem ministrske ekipe je namreč nemalo prahu dvignila koalicijska pogodba.

Kordiš povedal, da lobiji v državi, ki se kritično odzivajo na koalicijsko pogodbo, branijo svoje privilegije. Podjetnik Boscarol pa je bil kritičen: »Vse kar v Sloveniji državljani zaslužimo je na nek način že obdavčeno, obresti, dohodnina. Vse, kar smo zaslužili je obdavčeno. In potem, ker smo narod varčevalcev, tisto, kar nam ostane, nekam investiramo. In sedaj bi vse tisto, kar smo ljudje ustvarili v svojem življenju, bomo morali kot svoje premoženje deklarirati in plačati davek na to, kar imamo, ne kar smo zaslužili.« Ob tem Boscarol dodaja, da na koncu leta, če ne bomo imeli denarja za plačilo davka na to premoženje, nam bo država nekaj vzela, to je prikrit način nacionalizacije. Nekdanji finančni minister Šušteršič je opozoril, da večina evropskih držav davka na premoženje nima, ima pa davek na nepremičnine. Frangež iz SD-ja je opozoril, da pred družbo stojijo resni izzivi. »Po obdavčitvi dela smo visoko nad povprečjem EU-ja, po obdavčitvi premoženja pa izrazito pod povprečjem,« je dejal ter dodal, da so idejo o obdavčitvi nepremičnin prevzeli od slovenskega nepremičninskega združenja, o konkretnih rešitvah pa se bodo še dogovorili. Boscarol je še dejal, da bodo glede na koalicijsko pogodbo nepremičnine štirikrat obdavčene.

Je pa beseda nanesla tudi na zdravstvo in korupcijo.Boscarol je ob tem Bešiča Loredana vprašal, kako dosledna bo do preganjanja korupcije nova vlada, tudi če bo dobaviteljska hobotnica povezana s strankami koalicije. Bešič Loredan je odvrnil, da »kar se korupcije tiče, gredo do konca.« Dodal je, da se mora v sistem povriti denar, ki se porazgubi po različnih interesnih skupinah, da se ga nameni zdravljenju. Učinki boja proti korupciji v zdravstvu pa bodo lahko vidni čez par let.