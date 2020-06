Podjetje grozi delavcem: ne odhajajte na dopust v tujino, čaka vas lahko odpoved

Podjetje Aktiva opozarja delavce, naj med dopustom ne zapuščajo države. FOTO: Marko Feist

Le če se država na rdeči seznam uvrsti med dopustom

Medtem ko je očitno države na Balkanu zajel drugi val epidemije koronavirusa, številni Slovenci ne vedo, ali naj se sploh odpravijo na dopust v tujino. Zaskrbljeni pa so tudi delodajalci, ki se bojijo, da bi delavci po dopustovanju ob vrnitvi morali v karanteno. Zato jim celo grozijo, naj ne zapuščajo države, sicer jih lahko čaka odpoved.Tako je uprava podjetja Aktiva skupina d.o.o. delavcem posredovala posebno opozorilo (imamo ga v uredništvu), v katerem so zapisali, da naj delavci zaradi ponovne rasti števila okuženih s koronavirusom in trenutne epidemiološke situacije, ki bi lahko vodila v ponovno uvedbo karantene za prihode iz držav s poslabšanimi razmerami, v času letnega dopusta ne zapuščajo države.»V primeru, da zaradi uvedbe karantene ali zaprtja mej ne boste pravočasno prišli nazaj na delo, bomo tako vašo odsotnost z dela šteli za hujšo kršitev delovnih in pogodbenih obveznosti, zaradi katere vam lahko izredno odpovemo pogodbo o zaposlitvi.« Zapisali so še, naj to velja kot »obvezno navodilo delavca v zvezi z izpolnjevanjem vaših delovnih obveznosti«.Na ministrstvu za delo so potrdili, da bi dejansko delodajalec res lahko delavcu vročil takšno izredno odpoved, a ne v primeru višje sile – ko se je država na t. i. rdeči seznam uvrstila šele med dopustovanjem delavca in ne že pred njegovih odhodom na dopust v to državo. Če pa bi delavec zavestno odšel v državo z rdečega seznama, za katere je po vrnitvi predvidena karantena (recimo trenutno BiH) in je za to vedel pred odhodom, potem ne bo upravičen do odsotnosti z dela zaradi višje sile in mu lahko grozi odpoved. Če bi denimo odšel v Črno goro, za katero trenutno ni predvidene karantene, pa bi jo med njegovim dopustovanjem uvrstili na rdeči seznam, bi bil ob vrnitvi upravičen do nadomestila, prav tako to ne bi mogel biti razlog za izredno odpoved.Sicer pa na ministrstvu poudarjajo tudi, da delodajalec ne more vnaprej delavcu prepovedati odločitve o tem, kje bo ta dopustoval, saj je to njegova presoja, lahko pa ga opozori na posledice, danes pišejo Finance. Obvestilo in opozorilo delavcem tudi nima delovnopravnega učinka.Za komentar glede opozorila smo že zaprosili tudi vodstvo podjetja Aktiva, a odgovora še nismo prejeli.