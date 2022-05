Ko se na enem mestu zbere več kot 3000-glava množica, povrhu pa jo podžiga še organizator, ki pravi, da bo šlo na glavo – seveda je treba v zakup vzeti še dve leti lakote po neskončnih zabavah stran od staršev, pa še na tujem ozemlju –, je jasno, da bo šlo ob hektolitrih alkohola nekaj hudo narobe. Poročali smo že o brutalnih zabavah, ki so se zvrstile na letošnjem spomladanskem oddihu slovenske mladine v Poreču. Pod imenom Spring Break festival 2022 sta Lanterna in Poreč dejansko gorela. In ne le to, posnetki, ki prihajajo na dan, kažejo na vrh ledene gore naše objestnosti in naš...