Podivjane cene, zdrava hrana in kaj (če sploh kaj) bomo jedli (Piše: Mateja Florjančič)

Ob hitrem preletu opisa nalog in poslanstva vladnega strateškega sveta za prehrano, ki je ob ustanovitvi dvignil nemalo prahu in bil deležen očitkov, da zagovarja način prehranjevanja, ki večini pač ni po godu, je treba priznati, da je na papirju zadeva videti super.

Strokovnjaki, zbrani z različnih področjih naj bi, kot piše na spletni strani vlade, pripravili predloge in ukrepe za cenovno dostopno, varno in kakovostno hrano, ki bo čim manj škodljivo vplivala na zdravje ljudi, okolje ter podnebje.

Vse lepo in prav. Vse lepo in prav tudi z vidika, da nima nihče nikomur namena vsiljevati določenega načina prehranjevanja, svet bo podajal zgolj priporočila. No, tu je prva težava.

Prepričana sem ...

Več preberite na Micna.si.