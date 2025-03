Podivjan nepremičninski trg: za ceno stanovanja v Kopru lahko v Gorici kupite tri!

Stanovanjska problematika je v Sloveniji pereča, saj ne le da primanjkuje stanovanj, tista, ki so na voljo, so večini prebivalcev cenovno nedosegljiva. Tudi zato je Robert Golob med predvolilno kampanjo poudarjal, da bo gradnja novih stanovanj ena od prioritet njegove vlade, podobno je dejal tudi danes po koalicijskem vrhu.

Glede gradnje javnih najemnih stanovanj je tako napovedal, da je pri več kot 2000 konkretnih projektih začetek gradnje možen do konca tega leta oziroma v začetku prihodnjega. Vzporedno bodo prihodnji teden v javno razpravo poslali predlog stanovanjske zakonodaje, ki naj bi bila aprila potrjena na vladi.

Nad povprečjem

Kljub temu ostaja vprašanje, ali si bodo lahko vsi, ki jih potrebujejo, nova stanovanj tudi privoščili. V Sloveniji so cene nepremičnin namreč krepko nad evropskim povprečjem, visoka pa je posledično tudi cena najema.

Na Finskem, v Luksemburgu in v Franciji se je kvadratni meter stanovanja od konca leta 2023 do konca lanskega leta pocenil.

Če so se v Evropski uniji cene stanovanj od zadnjega četrtletja 2023 do zadnjega četrtletja lani dvignile v povprečju za 3,8 odstotka, so se v Sloveniji za kar 7,9, za kvadratni meter nepremičnine v Kopru ali v Ljubljani pa je treba odšteti že skorajda toliko kot na Dunaju!

V Avstrijski prestolnici je treba za kvadratni meter rabljenega stanovanja velikosti dobrih 50 kvadratnih metrov denimo odšteti 4750 evra, v Kopru 4730 in v Ljubljani 4400. Manj boste za kvadratni meter enakega stanovanja odšteli v Gradcu in Celovcu, še manj v italijanski Gorici, kjer stane kvadratni meter 1285 evrov.

V Franciji so se pocenila

Kot opozarjajo Slovenci, ki so si dom raje poiskali v Gorici, saj v Sloveniji do lastnega doma niso mogli priti, pa je treba upoštevati, da so na oni strani meje nekoliko višji stroški, med njimi plina, plačevati je treba tudi davke, ki jih pri nas ne poznamo. Kljub temu, so srečni, da so se odločili, kot so se, so nekateri lastniki nepremičnin v Trstu in Gorici povedali za oddajo 24ur.

Gospa, ki se je iz Slovenije preselila v Gorico, je tam denimo za 80 kvadratnih metrov veliko starejše stanovanje odštela 55.000 evrov, drugi Slovenec, ki zdaj živi nedaleč stran, pa je za 55 kvadratnih metrov veliko stanovanje pred nekaj leti plača 52.000 evrov.

In medtem, ko pri nas in še posebej na Hrvaškem, tam so se cene nepremičnin v zadnjem letu podražile za kar 12,3 odstotke, cene letijo v nebo, se dogaja tudi obratno. Na Finskem, v Luksemburgu in v Franciji se je kvadratni meter stanovanja od konca leta 2023 do konca lanskega leta pocenil. V Luksemburgu za 1,7 odstotka, na Finskem za 2,8 in v Franciji za 3,5 odstotka.