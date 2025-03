Podeljeni zlati znaki Jožefa Stefana: to so mladi znanstveniki, ki so navdušili z izjemnimi deli

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so v okviru 33. Dnevov Jožefa Stefana podelili zlati znak Jožefa Stefana, prestižno nagrado za najodmevnejše doktorate v naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških vedah. Letos so priznanje prejeli Jan Rozman, Blaž Škrlj in Andraž Dolar, katerih raziskave prinašajo pomembne vpoglede v biofiziko, umetno inteligenco in ekotoksikologijo.

Jan Rozman s Fakultete za matematiko in fiziko UL je nagrajen za raziskave, ki razkrivajo, kako se oblikujejo tkiva in kako določene celične populacije prevzamejo dominanco brez genetskih prednosti.

Njegovo delo je objavljeno v vodilnih revijah, kot so Nature Physics in Physical Review Letters, njegova dognanja o topoloških defektih pa so odprla nova vprašanja v biofiziki.

Nova generacija umetne inteligence

Blaž Škrlj z Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana je razvil učinkovite metode strojnega učenja. Njegove tehnike se že uporabljajo v biologiji, medicini in finančnem sektorju. Orodje RaKUn, ki omogoča avtomatsko iskanje ključnih besed, je vključeno v iskalnik finske nacionalne knjižnice, njegovo delo pa je bilo objavljeno v 120 znanstvenih prispevkih s skupno več kot 1300 citati.

Prvi vpogled v vpliv mikroplastike na kopenske rake

Andraž Dolar z Biotehniške fakultete UL je prvi raziskoval vpliv mikroplastike v zemlji na imunski sistem kopenskih rakov. Njegovi rezultati dokazujejo, da lahko mikroplastika sproži imunske odzive tudi v organizmih, kjer to ni pričakovano. Dognanja, objavljena v uglednih revijah, kot je Science of the Total Environment, bodo pripomogla k boljšemu razumevanju vpliva plastike na ekosisteme in smernic za njeno uporabo.

Podelitev zlatih znakov Jožefa Stefana potrjuje izjemen doprinos mladih znanstvenikov k razvoju znanja in inovacij. Njihove raziskave ne le premikajo meje znanosti, ampak tudi prinašajo rešitve za izzive prihodnosti.