Podelili celjske zvezde

V Celjskem Narodnem domu so se s podelitvijo priznanj na področju kulture celjske zvezde in prepletom poezije, glasbe in videa poklonili spominu na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in v Kajuhovem letu tudi spominu na pesnika Karla Destovnika - Kajuha.

Priznanje za življenjsko delo.

Priznanji celjske zvezde za najvidnejše dosežke v minulih dveh letih sta prejela plesalec Boštjan Antončič in Škratovo lutkovno gledališče Celje.

Priznanje celjske zvezde za življenjsko delo pa so podelili plesalki, koreografinji in plesni pedagoginji Gogi Stefanović Erjavec. Slavnostna govornica Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra, je v nagovoru med drugim dejala: »Podpora izjemnim ljudem, drugačnim idejam, ki tlakujejo razvoj, je ključna, zato ne smemo pozabiti tudi na večkrat prezrto mladinsko kulturo, ki jo tvorijo mladi posamezniki, saj kultura ni samo opera, balet, poezija, ampak tudi urbana mladinska kultura, ki skozi različne komunikacijske medije izraža svoj obstoj. Z jasno podporo mlade učimo znanj, veščin, vrednot in odgovornosti, ki jih pričakujemo od mladih, a jih kot odrasli večkrat ne živimo.«

Kulturni program s prepletom izbrane poezije, glasbe in videa so pripravili umetnica Nuša Ofentavšek, pianist Rok Zalokar, igralka Manca Ogorevc in plesalka Aja Zupanec pod režijsko taktirko Ize Skok.