Podatki z zamudo niso prinesli nič dobrega

Pet premierjev, med njimi Janša, v pismu Bruslju zahteva čimprejšnji vrh EU o porazdelitvi cepiv Potem ko je avstrijski kancler Sebastian Kurz v petek ostro kritiziral porazdeljevanje cepiv proti covidu 19 med državami članicami EU, je pet premierjev članic EU – poleg Kurza še Janez Janša ter premierji Češke, Latvije in Bolgarije – na institucije EU naslovilo pismo, v katerem zahtevajo čimprejšnji sklic vrha EU na to temo.



Pismo s petkovim datumom je naslovljeno na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, objavljeno pa je bilo danes in ga navajajo številni tuji mediji. V Janševem kabinetu so na vprašanje STA pismo potrdili in dodali, da bo to že v kratkem objavljeno tudi na njihovi spletni strani.



STA

V petek so v Sloveniji opravili 3.800 PCR-testov in pri tem potrdili 847 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil tako 22,3-odstoten.Sedemdnevno povprečje okužb se je s četrtkovih 689 znižalo na 678. Manjše je tudi število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida 19, je vlada sporočila prek twitterja. V bolnišnicah se zdravi 436 bolnikov s covidom 19, 84 jih potrebuje intenzivno nego. V petek so umrli trije bolniki.Sicer pa so danes podatki o novih okužbah precej zamujali, vlada jih je sporočila šele v popoldanskih urah. Za kakšen zaplet je šlo, za zdaj še ni znano.RTV Slovenija poroča, da se je po poročilih o močnih stranskih učinkih, ko je 26 učiteljev na velenjski Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda imelo težave, kot so vrtoglavica, slabost, glavobol in visoka telesna temperatura, več zaposlenih v vzgoji in izobraževanju odločilo za odpoved cepljenja.V Novi Gorici, kjer so zaposlene v vzgoji in izobraževanju začeli cepiti v petek, je približno 40 prijavljenih cepljenje odpovedalo, odzvalo se jih je 260. V Zdravstvenem domu Izola bi morali 251 šolnikov cepiti danes, a so informacije o zapletih po cepljenju s cepivom Astrazenece, ki so prišle iz tujine, privedle do številnih odpovedi cepljenja zaposlenih. Cepljenje je zato odpovedano in bo tistim, ki se želijo cepiti, omogočeno v ponedeljek.Vzgojitelje in učitelje pa danes cepijo na Ajdovskem, kjer jih pričakujejo več kot 300. Na družbenem omrežju je ob tem zakrožila fotografija z logotipoma ajdovske in vipavske občine ter z logotipom Zdravstvenega doma Ajdovščina, na katerem pozivajo k bojkotiranju cepljenja. Gre za zlorabo, so za Televizijo Slovenija potrdili na vipavski in ajdovski občini.