Podarjamo trikrat po 10.000 evrov!

Dobrotnik iz Negove je obudil dobroto v slovenskem človeku. FOTO: Arhiv Dela

Pripovedujemo zgodbe dobrote

FOTO: Igor Mali

Nadaljevanje Ivekovega poslanstva

Za Denisa Poštraka, dečka s hudo srčno okvaro, ste bralke in bralci pred skoraj 30 leti zbrali denar za zdravljenje v Švici, česar ne bo nikdar pozabil.

Prvič v Haloze

Akcija bo potekala vse do konca aprila, zato svoje predloge pošljite na e-mail dobrodelne@slovenskenovice.si ali pa pišite na Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom DOBRODELNO. Predlagatelji navedite svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-naslov) ter opišite, kdo potrebuje pomoč (kontakti teh oseb) in zakaj, oziroma se oglasite, če jo potrebujete sami. Med predlogi bo uredništvo izbralo tri družine ali posameznike.

Slovenske novice, vaš in naš časopis, praznuje 30 let, kar je za slovensko medijsko krajino izjemen jubilej. Sploh ker gre za najbolj bran časopis na Slovenskem, ki je nastal v samostojni državi, je drugačen, predvsem pa človeški. Ki opeva običajen tloris življenja, povzdiguje preslišane in jim pomaga, da so slišani. Slovenske novice so predvsem časopis, ki že tri desetletja ne razdvaja.Pa ne le to: Slovenske novice imajo že 30 let tudi svojo dobrodelno noto. Novice so namreč edini časopis pri nas, ki ima svoj dobrodelni sklad, poimenovan je po. Samo spomnimo, da so ga leta 1992 ustanovile Slovenske novice in je po zaslugi tisočev širokogrudnih bralk in bralcev pomagal že več stotim slovenskim družinam. In kar je najpomembneje: pripravljenost pomagati sočloveku v stiski ni med našimi bralci nikdar upadla. Ne nazadnje ste v vseh teh letih v Krambergerjev sklad prispevali že skoraj milijon evrov!In tudi zato želimo ob svojem okroglem jubileju izpričati zgodbo vaše dobrote ter zaokrožiti tridesetletnico v duhu dobrodelnosti, Slovenske novice pa bodo trem izbranim družinam oziroma posameznikom v stiski donirale po 10.000 evrov! Z Rdečim križem bomo odpeljali na morje tudi otroke 30 slovenskih družin, ob koncu šolskega leta pa bomo 30 slovenskim družinam in njihovim otrokom podarili še šolske potrebščine, pozor, akcija Pripovedujemo zgodbe dobrote že poteka!Gre torej za simbolno in zahvalno dejanje: z dobrodelno akcijo želimo vašo zvestobo, drage bralke in bralci, nagraditi z dobroto. Zato vas vabimo, da predlagate družine ali posameznike, ki potrebujejo pomoč, mi pa bomo med njimi izbrali tri prejemnike donacije v višini 10.000 evrov.Dovolite, da zavrtimo čas za 30 let nazaj. Ivana Krambergerja so ubili. Tragedija je bila nepopisna. Tudi zato, ker smo Iveka tako spoštovali tudi zato, ker je obudil dobroto v slovenskem človeku. Že v nekaj dneh smo takrat sklenili, da jo bomo nadaljevali prav s Skladom Ivana Krambergerja, ki je bila prvotno sicer zamisel Delovega urednikaV uredništvu Slovenskih novic so se mesec dni po dobrotnikovi smrti, bilo je 27. julija 1992, sestali člani upravnega odbora (v njem so bili tudi vdova dobrotnika iz Negove, dr., dr., dr.in dr.), sprejeli pravila Krambergerjevega sklada ter imenovali izvršilni in nadzorni odbor. Sklad so ustanovili na željo številnih Slovencev in ob soglasju Marjete Kramberger, da bi pomagali socialno, gmotno, zdravstveno ali kako drugače ogroženim državljanom Slovenije. Poleg človekoljubnega poslanstva pa je sklad vse odtlej tudi ustanova v spomin na Ivana Krambergerja.Še pred uradno ustanovitvijo sklada je bil premierni prispevek v višini stotih tolarskih tisočakov tisti, ki ga je prispevala družinaiz Kopra. S prispevki, ki bi sledili, naj bi po prvotnih načrtih pomagali štirikrat na leto, torej vsake tri mesece. Pa se je izkazalo, da je pomoči potrebnih še veliko več ter da ste tudi spoštovane bralke in bralci pripravljeni pogosteje ponuditi roko v nesreči.Prva je pomoč prejela družinaiz Haloz. Matije opisala žalostno zgodbo o boju za vsakdanji kruh in streho nad glavo, dokler sta bila zaposlena, sta se z možemše nekako znašla, naposled ni šlo več. Na mrtvi točki je obstala tudi novogradnja. Bili so brez kuhinje, kopalnice in otroške sobe … Potem pa je Živkovičeve presenetil prispevek Krambergerjevega sklada in gradnja se je lahko nadaljevala.Januarja 1993 pa je Krambergerjev sklad zbiral denar za petinpolletnegaiz Zavrha v Slovenskih goricah. Bil je hudo bolan in imel srčno napako. Mamiso povedali, da je približno 25 odstotkov možnosti, da otrok operativnega posega ne preživi. Po drugi strani pa bi Denisa tako rekoč rutinsko operirali v Lozani v Švici. Tudi slovenski strokovnjaki so podprli starše, naj odpotujejo v tujino. Zataknilo pa se je pri denarju. A le do trenutka, ko so se Slovenke in Slovenci prek Krambergerjevega sklada že spet izkazali: Denisu so pet dni pred šestim rojstnim dnem zakrpali luknjičave srčne stene, vgradili spodbujevalnik in naredili še eno srčno zaklopko, saj je imel le eno.Lahko rečemo, da je Denis Poštrak – otrok Slovenskih novic. Saj tudi sam ni nikdar pozabil na pomoč, ki mu je v otroštvu rešila življenje. Slovenske novice je povabil tudi na praznovanje svojega 19. rojstnega dne. Izkazal se je za takšnega, kot so ga vsi opisovali, odprtega, veselega in predvsem – srčnega.Trideset let pozneje Krambergerjev sklad v Slovenskih novicah ni nič manj prisoten. Naša družba se še dolgo ne bo znebila socialnih in zdravstvenih tegob, stisk. Še več, povrhu smo danes še ujetniki epidemije, ki med prebivalstvo ne širi le virusa, pač pa tudi revščino. Z akcijo Pripovedujemo zgodbe dobrote želimo (z vašo pomočjo) vsaj za trenutek pričarati – upanje.