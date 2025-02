Podarite ljubezen v lončku: to so rastline, ki simbolizirajo srčnost in naklonjenost

Če načrtujete, da boste na praznik ljubezni svoji dragi med drugim podarili šopek rezanega cvetja, super, a morda pomislite še enkrat in se odločite za katero od lončnic, katerih listi ali cvetovi so v obliki srca. Tako bo lahko lastnica več let uživala ob pogledu nanjo in jo bo opominjala na vašo naklonjenost, šopek pač ne bo zdržal dlje kot 10, morda 14 dni.

Voščeni srček

Najbolj očitna je posebna vrste hoje, voščeni srček (Hoya kerrii), katere list je v obliki popolnega srca in je po navadi na prodaj v majhnih ljubkih lončkih. Z njo skoraj dobesedno izkazujemo ljubezen. Spada med nezahtevne rastline, potrebuje relativno malo vode, veliko svetlobe, ustreza ji zmerna do visoka zračna vlaga ter temperature od 16 do 27 stopinj.

Z voščenko lahko skoraj dobesedno izkažemo ljubezen.

Gre za ukoreninjen listni potaknjenec in bo verjetno za vedno ostala takšna, če pa je v zemlji tudi del stebla, bo sčasoma pognala novo vejico. Ko začnejo korenine kukati skozi luknje na dnu, jo presadimo, a lonček naj ne bo prevelik, najbolje se počuti v zemlji za sukulente in kaktuse, ki je zaradi peska ali perlita zračna.

Flamingovec se lahko pohvali z dvojnim odmerkom src. FOTO: Marina Bogachyova/Getty Images

Niz srčkov

In če eno srce ni dovolj, ji podarite cel niz oziroma lončnico, imenovano svetilnica, Ceropegia woodii oz. angleško string of hearts, lahko bi rekli niz srčkov, eno najbolj ljubkih visečih rastlin. Njena dolga stebla krasijo majhni srčasti listki s čipkastim vzorcem, zadaj so rožnate barve; najlepše uspeva v visečem loncu in precej hitro raste, za gojenje ni zahtevna, vedeti moramo le, da obožuje svetlobo in sušna obdobja med zalivanji, čeprav ni sukulenta. Poleti nas lahko preseneti z majhnimi svetlo vijoličnimi cvetovi.

Barvite ciklame

Odlična alternativa pisanemu šopku je sobna ciklama v lončku, ki se ponaša s privlačnimi srčastimi listki z vzorci, dosegljive pa so v mnogo barvnih odtenkih. Njihova posebnost je, da imajo v zemlji gomolj, zato jo zalivamo ob robu, še bolje pa v podstavek, po 10 minutah vodo odlijemo, nikoli pa je ne zalivamo po sredini gomolja ali po listih.

Ciklama se ponaša s privlačnimi srčastimi listki z vzorci.

Rada ima svetlo in hladno mesto, denimo svetlo stopnišče, neogrevano spalnico, vežo, z visoko zračno vlago; slednjo ohranjamo tako, da rastlino postavimo med druge lončnice ali na pladenj z vlažnim prodom. Redno ji odstranjujemo odcvetele svetove, stebla in propadle liste in jo ščitimo pred neposrednim soncem.

Niz visečih srčkov FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Popolna ljubezen

Flamingovec se lahko pohvali z dvojnim odmerkom src, takšni so njegovi bleščeči zeleni listi in veliki ovršni listi v žareči rdeči, beli ali rožnato – popolno za izkaz ljubezni. Radi imajo svetlo mesto, toploto in visoko zračno vlažnost, hvaležen nam bo za redno rosenje. Paziti moramo, da se substrat ne izsuši.

Zalivamo zmerno, da je koreninska gruda stalno vlažna, nikoli ne sme stati v vodi, da korenine ne zgnijejo. Presadimo ga, ko ne cveti, praviloma zgodaj spomladi, namenimo mu substrat za orhideje, saj izhaja iz tropskih gozdov.