Podarili so stare sorte jablan

Glede na pretežno toplo zimo ne preseneča, da so se v sadovnjakih in vinogradih marsikje že lotili rezi, tudi na Goričkem, kjer številne domačije obdajajo visokodebelni travniški sadovnjaki. Drevesa so po večini stare sorte, odporne proti boleznim in nezahtevne za vzdrževanje, in pogosto ter obilno rodijo.

Ta sadna drevesa hkrati zagotavljajo življenjski prostor pticam, opraševalcem, manjši divjadi in drugim živalim. Ponekod na Goričkem so se v visokodebelnih sadovnjakih ohranile tudi redke rastline, kot so travniške orhideje in gorski narcis.

Javni zavod Krajinski park Goričko je v minulih letih zasadil 1600 sadik starih sort jablan, ki jih je razdelil 179 različnim lastnikom zemljišč.

»Ker vzdrževanje sadnih dreves zahteva spretnost in znanje, je JZ Krajinski park Goričko v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota organiziral dvodnevno delavnico. Udeleženci so se lahko seznanili s pomenom sadovnjakov ter principi rezi in vzgoje sadnega drevja, pri čemer je vzgojna rez posebno pomembna v prvih letih rasti sadik. Tako je na Gradu najprej potekalo teoretično predavanje, dan pozneje je sledil praktični prikaz vzgojne rezi v mladem sadovnjaku v lasti Občine Rogašovci. Predavanje in prikaz je izvedel Miran Torič, univ. dipl. inž. agr., specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje iz KGZ Murska Sobota,« je povedal Tomaž Koltai, naravovarstveni nadzornik v JZ KP Goričko.

Udeleženci delavnice so s številnimi vprašanji izkoristili prisotnost strokovnjaka ter med seboj delili izkušnje pri negi sadovnjakov in predelavi sadja.