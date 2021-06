Podarili smo 10 tisoč evrov: družina v eni sobi in brez vodovoda

So zgodbe in so zgodbe. To je zgodba Romana in Jane Bobnar. V Trebnjem se obrnemo navkreber, Dobrnič, Jordankal, Šmaver. Dolenjska v vsej svoji gracioznosti, s soncem obsijana, vinogradi obdelani, čedne zidanice, ki postajajo stanovanjske hiše. Ljudje si tod ustvarjajo domove. Potem se pripeljemo na Gorenji Vrh 13, kjer sta si Roman in Jana uredila svoj dom, bolje rečeno se iz dneva v dan trudita za boljši jutri, 120 let stara hiša za bivanje ni primerna, nova raste počasi. Na tem hribu jima ni najlažje. Pred hišo se spoznamo, si sežemo v roke, najprej Roman, potem Jana, za njima še hčerki. Ka...