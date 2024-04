Podaljšuje se mediacija s Fidesom za en teden: kje se je zataknilo?

Podpredsednik vlade Matej Arčon je po seji vlade dejal, da se za en teden podaljšuje mediacija s Fidesom za en teden. »Pogajanja potekajo z mediatorjem in zdi se mi pomembno, da je volja s strani vlade, in upam, da tudi s strani Fidesa, da poiščemo skupni dogovor,« je dejal Arčon. Rok za zaključek mediacije se je namreč iztekel danes.

Na vprašanje, ali je zaznati premike pri pogajanjih, je Arčon dejal, da že volja vlade po nadaljevanju mediacije nakazuje na premike.

Mediacija, ki jo vodi mediacijski center odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije, se je začela prejšnji teden in poteka v strogi tajnosti. Stavka traja od 15. januarja.

V minulih dneh se sicer vrstijo številni pozivi in pritiski na obe strani

Na vlado in ministrstvo za zdravje so se z javnim pismom obrnili zdravniki iz izolske, jeseniške in slovenjgraške bolnišnice. Med drugim so poudarili, da stavka bistveno ne vpliva na dostopnost bolnikov do zdravstva, vlado pa pozvali k vzpostavitvi normalnih pogojev dela. Evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda) pa je predsedniku Fidesa Damjanu Polhu poslala pismo, v katerem ga je pozvala k prekinitvi zdravniške stavke.