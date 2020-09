Podaljšanje turističnih bonov? Izkoristite jih do novega leta

Vlada še ni sprejela odločitve o morebitnem podaljšanju koriščenja turističnih bonov v prihodnje leto. »Vsem, ki bona še niso izkoristili, močno svetujem, da ga izkoristijo,« je v izjavi za medije ob 25-letnici Slovenske turistične organizacije (STO) danes dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.



Na vprašanje, ali se je vlada že odločila glede morebitnega podaljšanja veljavnosti bonov, je Zajc odgovoril, da bodo na ministrstvu po jesenskih počitnicah naredili podrobnejšo analizo, koliko bonov je bilo izkoriščenih in kje. Ugotavljali bodo tudi, zakaj so nekateri boni ostali neizkoriščeni. »Če razlog za to, da bon ni bil izkoriščen, ni časovna omejitev, je treba drugače razmišljati o tem ukrepu,« je podčrtal.



»Vsekakor bomo pretresli, kake učinke smo dosegli in kako naprej. Zaenkrat odločitve še nismo sprejeli, in še enkrat: tisti, ki niso izkoristili bona, naj ga izkoristijo do konca leta,« je pozval Zajc. Pomoč tistim, ki jih boni niso zajeli Glede priprave načrta okrevanja turizma po koronski krizi je Zajc pojasnil, da ga želijo sprejeti do konca letošnjega leta. Nekatere ukrepe pa vlada sprejema že sedaj. Tako so na gospodarskem ministrstvu v peti protikoronski paket uvrstili dva ukrepa, ki so ju deležniki najbolj izpostavljali: podaljšanje čakanja na delo do konca leta in po potrebi še za šest mesecev, ponovno pa tudi mesečni temeljni dohodek za samostojne podjetnike, ki jih je tudi v turizmu zelo veliko.



»Gledamo še, kaj bomo storili za tiste, ki jih boni niso pokrili, zlasti mestni turizem in posamezne destinacije, znotraj tega bo tudi kaj za agencije,« je še dodal Zajc. Ob tem sta tako gospodarsko ministrstvo kot STO pripravila več razpisov in ukrepov za pomoč turističnim podjetjem in destinacijam.



Na gospodarskem ministrstvu so za STA dodatno pojasnili, da bo osnutek akcijskega načrta okrevanja predvidoma pripravljen oktobra. »Zastavili smo si pet ključnih korakov na poti k okrevanju, to so zagotavljanje varne, trajnostne in atraktivne izkušnje, ublažitev posledic krize in prilagoditev poslovanja, razumevanje potrošnikov in nova segmentacija, maksimiranje uporabe digitalne tehnologije ter grajenje odnosov s turisti in lokalnimi skupnostmi,« so našteli. Ustanavljanje holdinga Glede ustanavljanja turističnega holdinga pod okriljem Slovenskega državnega holdinga pa je Zajc povedal, da ni bila sprejeta nobena odločitev, ki bi proces ustanavljanja holdinga prekinila. »Kar je bilo sprejeto, velja še naprej.« »Še vedno se držimo veljavne strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 ter ukrepov, ki smo si jih v tem dokumentu zastavili,« so enako zatrdili na ministrstvu. »Zaradi epidemije covida-19 so aktivnosti trenutno v večji meri usmerjene v pripravo ukrepov za omilitev posledic epidemije na turizem in celotno gospodarstvo,« pa so dodali ob tem.