Podaljšanje lanskih turističnih bonov? Tudi zavrnjeno!

Člani odbora DZ za gospodarstvo so na današnji nujni seji zavrnili predlog nepovezanih poslancev, da bi veljavnost lanskih turističnih bonov podaljšali vsaj do 31. julija prihodnje leto. Že v sredo je odbor za delo zavrnil enak predlog za letošnje bone. Kot je pojasnil državni sekretar Simon Zajc, je vlada že sama naslovila temo podaljšanja bonov.

Kot je v imenu predlagateljev pojasnila poslanka Janja Sluga, so predlog pripravili, ker je šla komunikacija vlade ves čas v smeri tega, da o podaljšanju letošnjih in lanskih bonov ne razmišlja, zato so pripravili predloga za podaljšanje letošnjih in lanskih turističnih bonov.

So pa v nasprotju z vlado, ki je podaljšanje veljavnosti letošnjih in lanskih bonov predlagala do 30. junija, nepovezani poslanci predlagali, da bi bilo bone mogoče koristiti do konca julija 2022, ob tem pa bi po besedah Sluge pustili možnost, da se vlada glede na zdravstvene razmere odloči, ali bi veljavnost nato še podaljšala.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Zajc je dejal, da si je vlada želela, da podaljšanje ne bi bilo potrebno, a se je potem glede na okoliščine odločila za podaljšanje.