Podaljšajte letino paradižnika

Mnogi vrtnarji gojijo paradižnik, domači je neprimerno okusnejši od kupljenega. Gojijo ga tudi tisti, ki nimajo vrta, saj lepo uspeva celo na balkonih.

Če ste kdaj gojili paradižnik, poznate tisti občutek, ko začnejo plodovi konec avgusta polagoma veneti. Morda ste še upali na kakšno domačo solato, omako ali juho. Še dobro, da obstaja postopek, ki se ga poslužujejo vrtnarji stare šole. S pomočjo tega trika boste namreč pridelavo paradižnika podaljšali vse do pozne jeseni.

Za podaljšanje letine Odstranite spodnje liste, ki ne služijo več svojemu namenu. Zalivajte zjutraj, vseeno pa zmanjšajte količino vode. Ko se začnejo hladne noči, pokrijte rastline, to bo podaljšalo sezono paradižnika.

Šokirajmo ga

Korenina je eden glavnih rastlinskih organov, rastlino pritrja v tla in iz zemlje črpa vodo z mineralnimi snovmi. Poleg glavne korenine pa lahko na rastlini najdemo tudi nadomestne; to so tiste, ki se razvijejo iz stebla ali lista. Gre za adventivne oziroma nadomestne korenine, značilne so prav za paradižnik, gre za njegov poganjek.

Potrebovali boste nož. Ko bo začel paradižnik upočasnjevati rast, rastlini nekoliko odrežemo poganjek, s čimer boste rastlino šokirali. Ta šok bo sprožil mehanizem preživetja: paradižnik bo pospešil zorenje plodov, saj menda sluti, vsaj tako pravijo, da se približuje njegov konec.

Vse več ljudi se odloča za sajenje paradižnika tudi na domačem balkonu. FOTO: Chiccododifc/Getty Images

Ko je rastlina pod stresom, energijo iz rasti preusmeri v plodovitost. Namesto da bi energijo zapravljala za nove liste ali veje, se osredotoči na tisto, kar se je že začelo – na plodove. Rezultat so tako (in to še dolgo v oktobru) rdeči in sočni paradižniki.

Če imate torej radi domače paradižnike in se še ne želite posloviti od njih takoj, ko se prikrade hladnejše vreme, poskusite ta trik. Nič vas ne bo stalo, bo pa obrodilo sadove tudi takrat, ko jih boste najmanj pričakovali.

Obiramo ga lahko do pozne jeseni. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Zdrav in domač

Če nimate možnosti gojiti svojih paradižnikov, je tukaj nasvet, kako prepoznati domač pridelek na tržnici. Če želite ugotoviti, ali zelenjava oz. sadje vsebuje pesticide, ga odprite, torej razpolovite, in pokukajte vanj. Običajno imajo paradižniki s toksini rumenkaste proge, na sredini je rumenkast del. Prav tako bodite pozorni na obliko in velikost: tisti, ki je videti, kot bi bil narisan po istem kopitu, gotovo ni naraven. Kadar paradižnik ni videti popolno, če ima brazde, lise oziroma so nekateri videti nekako zviti, gre najverjetneje za neškropljeni pridelek.