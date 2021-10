Pod tisoč okužb, delež pozitivnih še vedno velik

Kako je bilo lani 6. oktobra?

V sredo so ob opravljenih 5.336 PCR-testih potrdili 968 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 18,1 odstotka in je manjši kot dan pred tem (19,6 odstotka). Opravili so tudi 23.853 hitrih antigenskih testov, ki jih nato naknadno, če so pozitivni, preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi.V bolnišnicah danes zdravijo 413 covidnih bolnikov, kar je 13 manj kot včeraj. Intenzivno nego potrebuje 114 bolnikov, kar je enako kot včeraj.Po oceni Nijz je v državi trenutno 11.943 aktivnih primerov okužbe, kar je 42 manj kot dan prej.Koliko ljudi je včeraj umrlo, še ni znano. Dan prej so umrli trije bolniki s covidom 19, do danes pa 4.600 oseb.Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je bilo cepljenih 1,132.152 ljudi, z vsemi odmerki pa 1,023.080.Lani smo bili v začetku oktobra tik pred drugim jesenskim valom. 18. oktobra je predsednik vlade razglasil epidemijo. 6. oktobra 2020 je bilo potrjenih skupaj 357 pozitivnih primerov, v bolnišnico je bilo sprejetih 17 ljudi, na intenzivni oddelek dve osebi, umrli pa so trije ljudje.