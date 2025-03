Pod Šmarno goro opazili volka! Bi nas moralo skrbeti?

Ljubljančani, ki živijo pod Šmarno goro, so tam naokoli opazili volka. To sicer ne bi bilo nič nenavadnega, pobočje najbolj znanega hriba v Ljubljanski kotlini je namreč gosto poraščeno, kar je nenavadno, je to, da se je žival nevarno približala hišam, sprehaja se tudi po okoliških travnikih in pašnikih in se je povsem približala policijski akademiji v Tacnu.

Lovci glede tega ne morejo storiti nič, saj so volkovi pri nas zaščitene živali, poznavalci pa mirijo, da v zadnjih 70 letih pri nas ali v kateri od okoliških držav niso zabeležili napada volka na človeka.

Volk, ki so ga opazili pod Šmarno goro, je mlad in na obrobju Ljubljane zagotovo ne bo ostal dolgo. »Gre za obdobje, ko mladiči zapuščajo starše, in lahko se pojavijo kjer koli, tudi tam, kjer jih ne bi pričakovali,« je za oddajo 24ur pojasnil Hubert Potočnik z ljubljanske biotehniške fakultete in dodal, da volkovi, če jih pustimo pri miru, niso nevarni.

Ne za človeka niti za naše štirinožne ljubljenčke. »Za pse so lahko volkovi nevarni, ko si nekje najdejo dom in ga nato branijo pred vsiljivci, na Šmarni gori pa opaženi volk najverjetneje ne bo ostal, saj tam manjka hrane in tudi spolnega partnerja si tam ne bi našel,« je dodal Potočnik.

